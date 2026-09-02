CHP'li Edirne Meclis Üyesi rüşvetten tutuklandı
Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 avro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Meclis Üyesi Engin Yağcılar, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağcılar'ın tutuklanması, kamuoyunda imar süreçlerine ilişkin güveni sarstı.
TUTUKLANDI
Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar, savcılığın sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yağcılar, çıkarıldığı mahkemede 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Umut IŞIK/ EDİRNE,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CHP'li Edirne Meclis Üyesi rüşvetten tutuklandı - Son Dakika
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
Sizin düşünceleriniz neler ?