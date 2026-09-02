CHP\'li Edirne Meclis Üyesi rüşvetten tutuklandı

TUTUKLANDI

Edirne'de müteahhit Nazmi Ö.'den imar karşılığında 200 bir avro rüşvet istediği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Edirne Belediyesi CHP'li meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi avukat Engin Yağcılar, savcılığın sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yağcılar, çıkarıldığı mahkemede 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Umut IŞIK/ EDİRNE,