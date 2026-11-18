(DİYARBAKIR) - Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan eden "Kürdistan Ulusal İttifak"na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirme yapan CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, "Elbette suç teşkil eden somut eylemler hukukun konusudur. Ancak hiçbir kişi, yalnızca siyasi görüşü, düşüncesi veya katıldığı toplantı nedeniyle peşinen suçlu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır'da 7 Kasım günü bir araya gelen Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK-Bakur) Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Pelkurd, Vejin, Kürdistan Ulusal İnisiyatifi'nin de aralarında bulunduğu yapıların katılımıyla kuruluşu ilan edilen "Kürdistan Ulusal İttifakı" (HEVBENDİ) hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanların savcılık sorgusu sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, yaptığı yazılı açıklamayla operasyona tepkisini dile getirdi.

Söz konusu oluşumun siyasi görüşlerini, ideolojik yaklaşımını ve taleplerini benimsemediklerini aktaran Eke, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BİZİM DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZDA DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, SİYASİ YAKINLIĞA VEYA UZAKLIĞA GÖRE DEĞİŞMEZ"

"Bir düşünceye katılmamak, o düşüncenin ifade edilme hakkını reddetmek anlamına gelmez. Bizim demokrasi anlayışımızda düşünce ve ifade özgürlüğü, siyasi yakınlığa veya uzaklığa göre değişmez. Şiddeti ve şiddet çağrısını içermeyen, demokratik siyaset zemininde dile getirilen düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi demokratik toplumun temel şartıdır. Özellikle silahsızlanma, barış ve kardeşlik arayışının konuşulduğu böylesi hassas bir dönemde, demokratik siyaset alanını daraltabilecek her gelişme dikkatle değerlendirilmelidir. Toplumsal barışın inşası yalnızca silahların susmasıyla değil, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği bir güven ortamının oluşturulmasıyla mümkündür. Aksi yöndeki uygulamalar, yürütülen sürecin ruhuna zarar verebileceği gibi toplumun bu sürece duyduğu güveni de zedeleyebilir."

"SORUŞTURMA SÜREÇLERİNİN MASUMİYET KARİNESİ VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİR"

Suç teşkil eden somut eylemler hukukun konusu olduğuna işaret eden Eke, "Ancak hiçbir kişi, yalnızca siyasi görüşü, düşüncesi veya katıldığı toplantı nedeniyle peşinen suçlu kabul edilemez. Soruşturma süreçlerinin hukuk devleti, masumiyet karinesi ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Diyarbakır'ın ve bölgemizin ihtiyacı, farklı düşüncelerin baskı altında tutulması değil, sorunların demokratik siyaset, toplumsal diyalog ve ortak akılla çözülebilmesidir. Çünkü demokrasi, yalnızca bizim gibi düşünenlerin değil, katılmadığımız düşüncelerin de özgürce ifade edilebildiği bir düzendir" ifadelerini kullandı.