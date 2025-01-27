CHP'li Emir'den Bolu Yangınıyla İlgili Tutuklamalara Tepki

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturmada belediye personellerinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Belediyenin yangın güvenliği ile ilgili otelde yaptığı incelemenin fotoğrafını paylaşan Emir, açıklamasında "İşte AKP'nin 'kurduğum kirli düzene dokunmayın' adlı işini doğru yapan insanları cezalandırdığı adalet anlayışı!" ifadelerine yer verdi.

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı. Belediye personellerinin tutuklanmasına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den tepki geldi. CHP'li Emir X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'de, yangın güvenliğinin 19 başlıktan 8'ini karşılamayadığını belirleyerek otel yönetimine önlem almaları için ileten Bolu Belediyemizin Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun tutuklandı! İşte AKP'nin 'kurduğum kirli düzene dokunmayın' adlı işini doğru yapan insanları cezalandırdığı adalet anlayışı!"