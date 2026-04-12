Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemal Enginyurt'tan Lüksemburg Yat Limanı Açıklaması

12.04.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Lüksemburg yat limanında yaptığı açıklamalada, " Özgür Özel, sordu, atık cevap sırası Akın Gürlek'te... Bu marinada yatın var mı, yok mu söyleyeceksin, ispat edeceksin. Bakın, Lüksemburg'da yat limanında her çeşit yat var" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Lüksemburg'daki bir yat limanında yatı olduğu" iddialarını hatırlatarak, Lüksemburg'daki yat limanında açıklama yaptı.

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel, Akın Gürlek'in Lüksemburg'da yatı var demişti. Yıktılar ortalığı... 'Lüksemburg'da deniz mi var? Özgür Özel'i kandırmışlar. Lüksemburg'da yat ne arasın?' Şu an Lüksemburg'dayız, Schengen Marina'dayız. Bakın, işte Lüksemburg'daki yat limanı... Yatlar burada... Akın Gürlek nerede? Özgür Özel, sordu. Artık cevap sırası Akın Gürlek'te... Bu marinada yatın var mı, yok mu söyleyeceksin, ispat edeceksin. Özgür Özel'e hakaret eden küçük beyinliler; hani 'Lüksemburg'da yat limanı yok diyordunuz ya Lüksemburg'da yat ne arasın, deniz mi var' diyordunuz. Bakın, Lüksemburg'da yat limanında her çeşit yat var. Ama sizde CHP düşmanlığından başka hiçbir şey yok."

Yani sormuyorsunuz, 'bir devlet memuru nasıl bu maaşla bu kadar daire alır, bu kadar dedikoduya muhatap olur ve niye cevap vermez' demiyorsunuz, o Adalet Bakanı'nın ağzıyla abisi Recep Tayyip Erdoğan 'Sen Özgür Özel'ı muhatap alma' demiş. Siz de mi Özgür Özel'ı muhatap almamak için susuyorsunuz? İşte Lüksemburg, işte Schengen, marina ve işte yatlar. Sıra sende Akın Gürlek."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:29:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.