CHP\'li Erbay\'dan Doktorlara Yaptırım Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, yüksek sayıda sezaryen yaptıkları gerekçesiyle 6 ay doktorluktan men edilen kadın doğum uzmanlarının bu sürede mesleki yeterlilik eğitimine tabi tutulmalarını eleştirerek, "Mesleki yeterlilik eğitimi adı altında uygulanan bu yaptırımın eğitim değil, cezalandırmayla ilgisi vardır. Bilimsel değerlendirme yerine istatistiksel oranlar üzerinden hekimlerin yeterliliğini sorgulamak, tıp eğitimini değil, sağlık yönetimini tartışmalı hale getirir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay ilk doğumdaki sezaryen oranları yüksek bulunan 6 kadın doğum uzmanının 6 ay hekimlik yapmasının engellendiğini hatırlatarak, "Doktorlara uygulanan ceza sadece hekimliklerini 6 ay askıya almak değil, bu sürede içinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde, 08.00-17.00 saatleri arasında mesleki yeterlilik eğitimine katılmaları gerekecek. Eğitimin sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı olmaları halinde yeniden çalışabilecekler" ifadelerini kullandı.

Hem 6 ay meslekten men cezasının hem de mesleki yeterlilik eğitimi zorunluluğunu eleştiren Erbay, "Ortada cevap bekleyen çok basit bir soru var. İlk doğumdaki sezaryen oranı yüksek diye bir hekimin altı ay boyunca meslekten uzaklaştırılmasını gerektirecek bilgi eksikliği tespit edildi mi? Eğer böyle bir eksiklik yoksa, 'mesleki yeterlilik eğitimi' adı altında uygulanan bu yaptırımın eğitimle değil, cezalandırmayla ilgisi vardır. Bilimsel değerlendirme yerine istatistiksel oranlar üzerinden hekimlerin yeterliliğini sorgulamak, tıp eğitimini değil, sağlık yönetimini tartışmalı hale getirir" açıklamasında bulundu.

35 YILLIK HEKİME EĞİTİM ZORUNLULUĞU

Meslekten uzaklaştırılanlar arasında 35 yıllık bir kadın doğum uzmanın da bulunduğunu kaydeden Erbay, "35 yıllık deneyime sahip bir kadın doğum uzmanının, asistanlarla birlikte zorunlu eğitime alınması 'bilgiyi güncelleme' değil, 'mesleki itibarı zedeleyen bir uygulama'dır. Deneyimi yok sayan bir anlayışın, sağlık sistemine güveni artırması beklenebilir mi? Sağlık Meslekleri Kurulu'nun aldığı karar yalnızca belirli bir tıbbi işlemin yasaklanmasıyla sınırlı kalmıyor; hekimleri altı ay boyunca mesleklerinden tamamen uzaklaştırıyor. Üstelik bu süreçte gelirlerinden, sosyal güvence primlerinden ve çalışma haklarından da mahrum bırakılıyorlar" dedi.

Cezanın sadece doktorlara verilmiş şahsi bir ceza olmadığını belirten Erbay, "Muayene olamayan hasta, ertelenen ameliyat, uzayan randevu süreleri ve büyüyen hekim açığı da bu kararların doğrudan sonuçlarıdır. Sağlık sisteminde her eksilen hekim, vatandaşın sağlık hizmetine erişiminden eksilen bir parçadır. Elbette tıbbi hatalar veya etik ihlaller hukuk ve bilim çerçevesinde denetlenmelidir. Ancak yaptırımın ölçülü, hakkaniyetli ve kamu yararını gözeten bir nitelik taşıması da en az denetim kadar önemlidir. Cezalandırma ile sağlık hizmetini güçlendirmek arasında ince ama hayati bir çizgi vardır. O çizgi aşıldığında kaybeden yalnızca hekimler değil, toplumun tamamı olur" ifadesini kullandı.