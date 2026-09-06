CHP'li Erbay: Kapatma çağrısı, milyonların iradesini tasfiye etmektir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, partisinin kapatılması yönündeki çağrılara tepki gösterdi. Erbay, bunun milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmek olduğunu belirterek, demokraside rakiplerin sandıkta yenilmesi gerektiğini vurguladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir" ifadelerini kullandı.
Erbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"CHP; Kuva-yi Milliye ruhuyla, savaş meydanlarında kurulan Cumhuriyet'in kurucu partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 'CHP kapatılsın' demek, milyonların iradesini ve Cumhuriyet'in siyasi hafızasını tasfiye etmektir. Demokraside rakip kapatılmaz, sandıkta yenilir. Sandıkta yenemediğini kapattırmak siyaset değil, vesayettir. Kuva-yi Milliye ruhu ile kurulanı, vesayetle kapatamazsınız."
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