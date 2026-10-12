CHP'li Erbay, sağlıklı yaşam çağrısına sosyal devlet sorumluluğuyla yanıt verdi - Son Dakika
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CHP'li Erbay, sağlıklı yaşam çağrısına sosyal devlet sorumluluğuyla yanıt verdi

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CHP\'li Erbay, sağlıklı yaşam çağrısına sosyal devlet sorumluluğuyla yanıt verdi
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CHP'li Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sağlıklı yaşam çağrısına yanıt verdi. Erbay, sağlıklı yaşamın bireysel tercihlere indirgenemeyeceğini, devletin gerekli koşulları oluşturması gerektiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "Sağlıklı yaşamı bireysel tercihlere indirgemek, sorunun toplumsal ve ekonomik boyutlarını gözden kaçırmaktır. Çünkü sağlık; gelir düzeyinden çalışma koşullarına, eğitimden çevreye ve sağlık hizmetlerine erişime kadar pek çok etkenden beslenir" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sağlıklı yaşam çağrılarına yanıt vererek sağlığın bireysel bir tercihe indirgenemeyeceğini vurguladı. Erbay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elbette sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam sürmek ve sigaradan uzak durmak toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Ancak asıl mesele, vatandaşlara sağlıklı yaşamalarını söylemek değil, sağlıklı yaşayabilecekleri koşulları oluşturmaktır. Sağlıklı yaşamak bireyin sorumluluğu olduğu kadar, devletin de kamusal sorumluluğudur. Vatandaşlarımız açlıkla savaşıyor. Yoğun çalışma koşulları yüzünden düzenli fiziksel aktiviteye zaman ayıramayan veya yaşadığı çevrede spor yapabilecek güvenli alanlar bulamayan milyonlarca insanın karşısına yalnızca sağlıklı yaşam önerileriyle çıkmak yeterli midir? Sağlıklı yaşamı bireysel tercihlere indirgemek, sorunun toplumsal ve ekonomik boyutlarını gözden kaçırmaktır. Çünkü sağlık; gelir düzeyinden çalışma koşullarına, eğitimden çevreye ve sağlık hizmetlerine erişime kadar pek çok etkenden beslenir.

Koruyucu sağlık politikası, vatandaşa öğüt vermekle değil, hastalıkları önleyecek koşulları yaratmakla başlar. Bu nedenle aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli; obeziteyle mücadele, sigarayı bırakma desteği, beslenme danışmanlığı ve fiziksel aktivite programları toplumun bütün kesimleri için erişilebilir olmalıdır. Sağlık politikalarının başarısı, yalnızca açıklanan hedeflerle değil, önlenebilir hastalıkların azaltılması ve vatandaşların bu hizmetlerden ne ölçüde yararlanabildiğiyle değerlendirilmelidir.

"SAĞLIK BİR AYRICALIK DEĞİL, TEMEL BİR HAKTIR"

Sağlıklı bir toplum hedefi, sağlık hizmetlerini hastalık ortaya çıktıktan sonra sunmakla sınırlı kalamaz. Esas olan, hastalanmayı önlemek, sağlık risklerini erken belirlemek ve her vatandaşın sağlığını koruyabilecek hizmetlere eşit biçimde ulaşmasını sağlamaktır. Devletin görevi, vatandaşlara sağlıklı yaşamalarını tavsiye etmek kadar, bu yaşamı mümkün kılacak sosyal ve ekonomik koşulları oluşturmaktır. Çünkü sağlık bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Sağlıklı Türkiye hedefi, vatandaşlara sağlıklı yaşam çağrısı yapıldığında değil, herkesin sağlıklı yaşayabilmesinin koşulları oluşturulduğunda gerçek anlamına kavuşacaktır. Sağlık öğütle değil, sosyal devletin sorumluluğuyla korunur."

Kaynak: ANKA
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