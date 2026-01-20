CHP Milletvekili Ertuğrul, Kozlu'daki Şehir Çöplüğünün Yarattığı Çevre Sorunlarına Meclis'ten Tepki Gösterdi

(TBMM) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Kozlu'da 2009'dan beri kullanılmayan ancak rehabilite de edilmediği için çevre kirliliğine yol açan denizden balıkçıların tuttuğu ağı göstererek, "Bu ağlar böyle tonlarca çöp yığınından denize karışmış atıklarla dolu. Normalde bir hafta on gün duran ağlar bir iki günde bu hale gelmiş oluyor. Geldiğimiz felaketin ne kadar büyük bir boyutta olduğunu görebiliyor musunuz?" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kozlu'da 2009 yılından beri kullanılmayan ancak rehabilete de edilmediği için çevre kirliliğine yol açan şehir çöplüğüne tepki gösterdi. Ertuğrul, şunları söyledi:

"Zonguldak çok ciddi bir çevre alarmı veriyor ve bu sadece bir çevre sorunu değil, yıllardır süren ihmallerin, denetimsizliğin ve sürekli konuşulan ama çözülmeyen bir problemin artık üstü kapatılamayacak bir hale gelmiş olmasıdır. Zonguldak Kozlu'da 2009 yılına kadar şehir çöplüğü olarak kullanılan bir alan var. 2009'dan beri çöp dökülmüyor ancak burayla ilgili bir rehabilitasyon çalışması da yapılmış değil. Bugün geldiğimiz noktada bu çöp yığını artık denizle temas etmiş durumda ve deniz özellikle fırtınalı havalarda bu büyük çöp yığınının altını oyarak tonlarca poşet, plastik atık, tıbbi atıkları maalesef deniz kendisine çekiyor, çok ciddi bir kirlilik problemi ortaya çıkıyor. Denize girmiş olan bu poşetler sadece Kozlu bölgesinde değil, Ereğli'ye ve Amasra'ya kadar bir yayılım sağlıyor. Hatta bazı bilim insanlarına göre İstanbul'a kadar da bu kirli maddelerin akıntılarla beraber sürüklenmesi çok yüksek bir ihtimal."

Balıkçıların çektikleri ağı örnek olarak gösteren Ertuğrul, "Bu ağlar böyle tonlarca çöp yığınından denize karışmış atıklarla dolu. Normalde bir hafta on gün duran ağlar bir iki günde bu hale gelmiş oluyor. Geldiğimiz felaketin ne kadar büyük bir boyutta olduğunu görebiliyor musunuz? Karadeniz zaten çok ciddi bir şekilde sanayi atıklarına çevre ülkeler tarafından da maruz kalan bir deniz. Bu şekilde balıkçılık faaliyeti iyice sekteye uğramış durumda" dedi.

Belediyenin rehabilite çalışması için yetersiz kalacağını belirten Ertuğrul, ilgili bakanlıkların bu sorunu gündeme almaları gerektiğini ifade etti.