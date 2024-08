CHP\'li Esenyurt Belediyesi İstiklal Aşevi Yemek Dağıtım Noktası\'nı Açtı

Güncel

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - CHP'li Esenyurt Belediyesi, günde bin kişiye yemek sağlayacak olan 'İstiklal Aşevi Yemek Dağıtım Noktası'nı törenle hizmete açtı. Aşevinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar 3 çeşit yemeği ücretsiz yiyebilecek.

Kısa süre önce ilçenin ilk aşevinin açılışını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, günde bin kişiye yemek sağlayacak olan 'İstiklal Aşevi Yemek Dağıtım Noktası'nı hizmete sundu. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in açılışını gerçekleştirdiği dağıtım noktasında, mercimek çorbası, pirinç pilavı ve etli kuru fasülyeden oluşan menü cuma namazı çıkışı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

"7 noktada daha Aşevi Yemek Dağıtım Merkezi açacağız"

Esenyurt genelinde aşevi yemek dağıtım noktalarının sayısını peyderpey artırarak çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Özer, şunları söyledi:

"Önemsediğimiz işlerin başında sosyal belediyecilik anlayışı geliyor. Aslında bunlar sosyal devletin işi. Dolayısıyla yerel yönetimler sosyal devletin eksik bıraktığı yerde halkın imdadına koşabilmek için sorumluluk yüklenmek durumunda. Onlara kanunla verilmiş böyle bir görev yok, ancak halkın seçtiği belediye başkanı onların her türlü sorunu ile ilgilenmek durumundadır. Asfalt yapıyoruz, bordür döşüyoruz, park yapıyoruz ama şunu da biliyoruz: Akşam evine ekmek götüremeyen binlerin, on binlerin olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Bunun için günlük kapasitesi 15 bin olan bir aşevinin açılışını yaptık. Daha sonraki zamanlarda bu aşevindeki kapasiteyi 30 bine, 40 bine kadar artıracağız. Altyapımız buna uygun. Fakat bu aşevi biliyorsunuz belediyemizin yanında bulunan Yıldız Camii'nin hemen altında. Belki herkes oraya gelemez düşüncesiyle biz halkın ayağına gidelim, yemeklerini biz götürelim istedik. Bu nedenle çeşitli mahallelerde halkımızın yemek yiyebileceği merkezler açıyoruz. Bugün burada, İstiklal Mahallemizde ilkini açıyoruz. Ardından yedi noktada daha sıcak yemek dağıtım merkezi açacağız. Bunların yanında sahada görev yapan 2 adet mobil aracımız, yemek dağıtan servislerimiz var. İlerleyen zamanlarda gücümüz oranında bunları peyderpey artırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Kimsesizlerin kimsesi, sesi çıkmayanların sesi olacağız"

Konuşmasında her vatandaşın insanlık onuruna yakışır bir biçimde yaşaması gerektiğine vurgu yapan Özer, "Bugün açılışını yaptığımız merkez 263 m² büyüklüğünde kapalı bir alan. Bu merkezde her gün 1000 kişiye sıcak yemek ikram edeceğiz. ve bu hizmeti tamamen ücretsiz olarak yerine getireceğiz. Bugün etin kilosu bin liraya dayanmış durumda maalesef. Emeklilerin maaşı 10 bin lira. Bir insan bir lokantaya girip bir et yemeği yiyip çıktığı zaman 700-800 lira hesapla karşılaşıyor. Herkesin bu ülkede insanlık onuruna yakışır bir düzeyde yaşama hakkı var. Herkese iş ve AŞ sağlayamıyorsanız bile onlara el uzatmak durumundasınız. Mustafa Kemal Atatürk ne demişti; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Kimsesizlerin kimsesi olacaksak, sesini çıkmayanların sesi olacaksak bunu pratikte uygulamamız lazım. Evet, biz buradan haykırıyoruz, söylüyoruz: Biz Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları kimsesizlerin kimsesiyiz, sesi çıkmayanların sesiyiz!" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen yurttaşlar da şöyle konuştu:

"Dışarıda yemek yemek gerçekten imkansız bir hale geldi. Gerçekten çok güzel bir uygulama. İnşallah durumu olmayan insanlarımız faydalanır."

"Durumu olmayan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama"

"Uygulamayı iyi buldum. İnşallah devamı gelir. Ama bir de kent lokantası istiyoruz. Güzel olur bence. Fakir vatandaşlar yararlansın."