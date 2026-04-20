CHP'li Aşkın Genç, Felahiye'de Halk Kasabı'nı İnceledi: "Halkçı Belediyecilik Anlayışıyla Vatandaşın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Felahiye ziyaretinde Felahiye Belediyesi'ne ait Halk Kasabı'nı inceledi. CHP'li belediyelerin tüm baskı ve engellemelere rağmen vatandaş lehine hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Genç, "Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Uygulamanın uygun fiyat ve güvenilir üretim anlayışıyla yürütüldüğünü ifade eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ise "İki yıldır ne etimizden ne sucuğumuzdan şikayet almadık" diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Felahiye ziyaretinde, Belediye Başkanı Şeref Güleser ile Halk Kasabı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aşkın Genç, verilen sözlerin kısa sürede hayata geçirilmesine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Sayın Şeref Güleser'in mitinglerde bir sözü vardı: 'Seçilir seçilmez, Felahiye'me Halk Kasabı açacağım' demişti. Seçildikten hemen sonra ilk icraatı, Felahiye Belediyesi'ne ait Halk Kasabı açmak oldu. Tüm Kayserili hemşehrilerimizi Felahiye'ye davet ediyoruz. Belediyemizden etlerini huzurluca, uygun fiyata alsınlar."

Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ise uygulamanın hem fiyat hem kalite açısından karşılık bulduğunu belirterek, "Halk Kasabı açtık, fiyatlarımız çok uygun. Kesim şu anda 640 lira, 770 liraya et satıyoruz. Sucuk 900 lira. Hiç ikinci madde bulamazsınız, iki yıl oldu ne sucuğumuzdan ne etimizden, bir gün bir kişiden şikayet gelmedi. Etlerimiz şeffaf, kesimhaneden geliyor" dedi.

Felahiye Belediyesi Halk Kasabı'nda kuşbaşı et ve kıyma 770 TL, sucuk ve kuzu eti 900 TL, bonfile ve pirzola 970 TL, kuzu pirzola ise 1000 TL'den satışa sunuluyor.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genç, fiyatlara ilişkin şu karşılaştırmayı yaptı:

"Aynı ürünler zincir markette dana bonfile 1200 TL, dana antrikot 1000 TL, kuzu pirzola 1395 TL, kuzu kuşbaşı 1045 TL. Aradaki fark ortada. Bu fark doğrudan vatandaşın cebine yansıyor."

"Sosyal belediyecilik vatandaşın cebine doğrudan yansıyor"

Genç açıklamasında, CHP'li belediyelerin ekonomik kriz koşullarında vatandaş lehine somut adımlar attığını belirterek, "Bugün Türkiye'de iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle vatandaş temel gıdaya erişemiyor. Böyle bir tabloda yerel yönetimlerin sorumluluğu artıyor. Felahiye Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Kasabı, vatandaşın doğrudan yararına olan bir uygulamadır" ifadesini kullandı.

Genç, CHP'li belediyelerin tüm baskı ve engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.