CHP'li Gazeteci İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi - Son Dakika
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CHP'li Gazeteci İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında ithamda bulunan Ebru Küçükaydın, ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

05.10.2024 00:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haber yazan CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, "kesin ihraç talebi" ile partisinin İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçesine kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkan Özgür Özel ve partili bir belediye başkanı hakkında bazı ithamlar içeren haberin kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürüne sığmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Partinin genel başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde, ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ihraç talebini üst yazıyla disiplin kuruluna gönderdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Ebru Küçükaydın, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gazeteci İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi - Son Dakika

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