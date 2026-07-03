CHP'li Genç'ten Enflasyon Zamlarına Tepki

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in haziran enflasyonu sonrası açıklanan zam oranlarına tepki gösterdi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkacağını belirten Genç, "Kira artış tavanı yüzde 32,03, emekliye verilen zam yüzde 17,76, asgari ücretliye ise sıfır ara zam. Bu ülkenin emeklisi sadaka değil, insanca yaşamaya yetecek bir aylık istiyor. Emekçisi lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerinin ardından emekli, memur ve asgari ücretliye yansıyan zam oranlarına tepki gösterdi. Altı aylık resmi enflasyonun yüzde 17,76 olarak açıklandığını hatırlatan Genç, açıklanan oranların milyonlarca yurttaşın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını karşılamadığını söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Genç, şunları söyledi:

"TÜİK'in açıkladığı haziran verisiyle altı aylık resmi enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bunun anlamı şu: SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17,76 zam verilecek. Memur ve memur emeklisinin artışı yüzde 13,52'de kalacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Şimdi soruyorum: 23 bin 552 lirayla hangi emekli kirasını ödeyecek, mutfağını dolduracak, ilacını alacak, çocuğuna ve torununa destek olacak?"

"ASGARİ ÜCRETLİYE İSE SIFIR ZAM"

Türkiye'de hayat pahalılığı maaşlara gelen zam oranıyla ölçülmüyor. Marketteki fiyatla ölçülüyor. Pazardaki etiketle ölçülüyor. Kirayla, faturayla, mutfak masrafıyla ölçülüyor. Temmuz ayında kira artış tavanı yüzde 32,03. Emekliye verilen zam yüzde 17,76. Asgari ücretliye ise sıfır ara zam.

Enflasyon rakamını aşağı çekerek, milyonların maaşını da aşağıda tutuyorlar.

Yani kiracı, kirasına gelen zammı karşılayamayacak; emekli, temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak; asgari ücretli ise altı aydır yaşadığı hayat pahalılığına karşı tamamen korumasız. Enflasyon rakamını aşağı çekerek, milyonların maaşını da aşağıda tutuyorlar.

"EMEKÇİ LÜTUF DEĞİL, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR"

Ama şunu herkes bilmeli: Enflasyon rakamlarla makyajlanabilir, mutfaktaki yangın makyajlanamaz. Bu ülkenin emeklisi sadaka değil, insanca yaşamaya yetecek bir aylık istiyor. Emekçisi lütuf değil, alın terinin karşılığını istiyor."