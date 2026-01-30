Gökçe Gökçen: "Avrupa'nın Geleceği, Siyasi Tercihlerin Nasıl Yapıldığına Bağlıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kış Oturumu'nda CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını anlattı. Gökçen, "Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Neden mi? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite diploması gereklidir... Eğitimde yaşananlar asla siyasetten bağımsız değildir. Öğrencilere farklı fikirlerle tanışma fırsatı verilip verilmediği; bir öğrencinin aç olup olmadığı; bir öğretmenin iş güvencesinin olup olmadığı; okullarda zorbalığa izin verilip verilmediği; eğitim kurumlarının kazanılmış hakları ve hukukun üstünlüğünü koruyup korumadığı… Bunların hepsi siyasi tercihlerdir. Avrupa'nın geleceği, bu siyasi tercihlerin nasıl yapıldığına bağlıdır" dedi.

