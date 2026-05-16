Gökçe Gökçen: "Ümit Erkol CHP Ankara İl Başkanı Olduğu İçin Tutuklandı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçe Gökçen: "Ümit Erkol CHP Ankara İl Başkanı Olduğu İçin Tutuklandı"

16.05.2026 14:36  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u ziyaret ederek, iddianamesiz tutukluluğu eleştirdi ve Erkol'un partili kimliği nedeniyle tutuklandığını savundu.

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ümit Erkol'un tutukluluğuna ilişkin, "İddianamesiz tutukluluk ne demek? Birisinin sana 'suçlusun' demesi ve ardından aylarca suçlamanın ayrıntısına dair bir bilgi bile edinemeden suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışman anlamına geliyor. Açıkça söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı olduğu için tutuklandı" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Aliağa Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u ziyaret etti. Gökçen ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biliyorsunuz, bundan yaklaşık bir ay önce kendisi tutuklandı. Tutuklanmasına sebep olarak gösterilecek herhangi bir somut iddia ile karşılaşmayı bekliyor. Ümit Başkan çıkıp diyor ki; 'bana soru sorun. Ben şahsi bir menfaat mi elde ettim? Başka birinin menfaat elde etmesine aracılık mı ettim? Bana bunlara dair soru sorarsanız hepsine cevap vereceğim.' Ama karşılığında ne somut bir soru buluyor ne de somut bir suçlama ile karşılaşıyor. Tam da bu yüzden biz, iddianamelerin bir an önce yazılması ve tutuksuz yargılama çağrımızı yineliyoruz."

"TUTUKSUZ YARGILAMA KANUNLARIMIZA GÖRE ESASTIR"

Buradan bir kez daha ifade ediyoruz; tutuksuz yargılama, kanunlarımıza ve hukukumuza göre esastır. Başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın, partililerimizin yargılanmama gibi bir düşüncesi yok. Diyorlar ki; yargılanalım, tutuksuz yargılanalım. Bize sorular sorulsun, biz cevap vermeye hazırız. Dosyalar ortada, MASAK raporları ortada, banka hesapları ortada. Nakit alışverişine dair bir iddia bile ortaya konulmamış. O zaman ne yapıyoruz? İddianameyi bekliyoruz. İddianamesiz tutukluluk ne demek? Birisinin sana 'suçlusun' demesi ve ardından aylarca suçlamanın ayrıntısına dair bir bilgi bile edinemeden suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışman anlamına geliyor. İddianamesiz tutuklamalar bugün sadece Ümit Erkol için geçerli değil. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve önceki dönem İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu için de geçerli. Bu arkadaşlarımızın tamamı iddianame bekliyor. Çünkü Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun yargılandığı davada tahliye kararları çıkacağı için yedek tutuklama kararları verilmişti. Onun üstüne Ankara İl Başkanımızın da, açıkça söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı olduğu için tutuklandı. Şimdi hepsi için suçlamanın ne olduğunu öğrenmeyi bekliyoruz. Bu kadarını hak ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Tutuklama, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen: 'Ümit Erkol CHP Ankara İl Başkanı Olduğu İçin Tutuklandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:33:42. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçe Gökçen: "Ümit Erkol CHP Ankara İl Başkanı Olduğu İçin Tutuklandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.