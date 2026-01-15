Gül Çiftci: "Silivri'de Bugün Görülen Dava, Türkiye'nin Demokrasi Sınavıdır" - Son Dakika
Güncel

Gül Çiftci: "Silivri'de Bugün Görülen Dava, Türkiye'nin Demokrasi Sınavıdır"

15.01.2026 11:52  Güncelleme: 13:06
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasının hukuksuz bir süreçte ilerlediğini belirterek, davanın yalnızca İmamoğlu için değil, milyonların seçme hakkı için önemli bir sınav olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına ilişkin "Bu dava baştan sona hukuksuz bir süreç olarak ilerledi. Bugün ise davayı izlemek isteyen yurttaşlara kolluk güçleri müdahale ediyor, Silivri içerisinde en küçük duruşma salonu tercih edilerek adalet bir kez daha yurttaşlardan kaçırılıyor. Ekrem İmamoğlu bugün yalnızca kendi diploması için değil, milyonların seçme ve seçilme hakkı için yargı önünde bulunuyor. Silivri'de bugün görülen dava, Türkiye'nin demokrasi sınavıdır" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde devam eden diploma iptal davasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Üniversitesi tarafından 'yatay geçiş sürecinde usulsüzlük' iddiasıyla diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk ve tek duruşması bugün yapılıyor. Bu dava baştan sona hukuksuz bir süreç olarak ilerledi. Davaya bakan İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nin başkanı ve üyeleri HSK kararıyla değiştirildi. Mahkeme salonu, adliyeden alınarak Silivri Cezaevi yerleşkesine taşındı. Bugün ise davayı izlemek isteyen yurttaşlara kolluk güçleri müdahale ediyor, Silivri içerisinde en küçük duruşma salonu tercih edilerek adalet bir kez daha yurttaşlardan kaçırılıyor. Ekrem İmamoğlu bugün yalnızca kendi diploması için değil, milyonların seçme ve seçilme hakkı için için yargı önünde bulunuyor. Silivri'de bugün görülen dava, Türkiye'nin demokrasi sınavıdır."

Kaynak: ANKA

