CHP'li Çiftci'den MHP'li Yıldız'a "Canlı Yayın" Yanıtı: "Konu Mevzuat Eksikliği Değil, Siyasi Tercih"

27.01.2026 11:22  Güncelleme: 12:01
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın duruşmaların canlı yayınlanabilmesi yönündeki isteği hakkında sert eleştirilerde bulundu. Çiftci, bunun mevzuat eksikliği değil, siyasi bir tercih olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "Aziz İhsan Aktaş davası"na yönelik, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Çiftci, "Konu mevzuat eksikliği değil, siyasi tercih. Çünkü kamuoyunun gerçekleri doğrudan izlemesi istenmiyor" dedi.

CHP'li bazı belediye başkanların tutuklanmasına neden olan ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen, 200 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" ifadesini kullandı.

"Önergemiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Yıldız'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Yıldız, 'Keşke mevzuat müsait olsa' demiş. Parti grubumuz, 9 Mayıs 2025'te duruşmaların kamuya açık ve canlı yayınlanabilmesi için kanun teklifi sundu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de her platformda duruşmaların canlı yayınlanmasını talep ettiğimizi dile getirdi. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergemiz de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Meclis çoğunluğu iktidar bloğunda. Mevzuatı değiştirme yetkisi de orada. Şeffaf yargılama talebini reddeden, duruşmaların kamuya açık biçimde izlenmesini engelleyen ve teklifin gündeme alınmasını reddeden de iktidar çoğunluğu. O nedenle konu mevzuat eksikliği değil, siyasi tercih. Çünkü kamuoyunun gerçekleri doğrudan izlemesi istenmiyor. Bu dosyaların nasıl inşa edildiği, hangi tanık anlatılarıyla ve hangi seçici soruşturma pratiğiyle ilerlediğinin herkes tarafından görülecek olması işlerine gelmiyor.

Sorun yalnızca mevzuat olsaydı, tutuklamayı istisnai bir tedbir olarak tanımlayan, özel hayatın gizliliğini koruyan, 'şüpheden sanık yararlanır' hükmünü içeren, seçme ve seçilme hakkını güvence altına alan, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğuna hükmeden anayasal ve yasal normlar eksiksiz uygulanırdı. Ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediği, hukukun en temel ilkelerinin bile çiğnendiği bir yargı kuşatmasını yaşıyoruz. Tüm bunlar olurken, 'mevzuat uygun olsaydı' söylemi de ne yazık ki samimiyetsiz bir temenni olmaktan öteye geçmiyor."

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

