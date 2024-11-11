CHP'li Günaydın'dan Atamalara Tepki

(ANKARA) - CHP'li Gökhan Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu üyeliği'ne atanmasına tepki gösterdi. Günaydın, "Bir tek cümlede memleketin özeti" dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklandığı soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği'ne atanmasına CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Günaydın X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek'in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı. Bir tek cümlede memleketin özeti."
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