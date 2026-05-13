CHP'li Gürer'den Düşük Çay Fiyatına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gürer'den Düşük Çay Fiyatına Tepki

13.05.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürer, 2026 yılında yaş çay alım fiyatının 35 TL olmasının üreticileri mağdur ettiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılı yaş çay alım fiyatının 35 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Gürer, açıklanan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini belirterek, "Çayda verilen fiyatın düşük olması hem bölge ekonomisi hem de üretici açısından ciddi sorun yaratıyor." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı yaş çay alım fiyatını değerlendirdi.

Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 TL olarak açıklandığını hatırlatan Gürer, bu rakamın üreticiler açısından hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Gürer, "Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 200 bin çay üreticimiz bulunuyor. Ancak bu sayı, kayıt dışı ile beraber daha da artıyor. Doğu Karadeniz'de önemli ölçüde geçim kaynağı çay." dedi.

"DÜŞÜK FİYAT BÖLGE EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR"

Çayın Doğu Karadeniz için temel geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Gürer, açıklanan düşük fiyatın yalnızca üreticiyi değil, bölge ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Gürer, "Çayda verilen fiyatın düşük olması hem bölge ekonomisi açısından hem üretici açısından önemli ölçüde sorun yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 1 milyon 340 bin ton çay hasadı yapıldığını belirten Gürer, çayda rekoltenin ve verimliliğin giderek düştüğünü söyledi.

"ÇİFTÇİNİN KURU ÇAY HESABINDA 2,5 KİLO KAYBI VAR"

Geçen yıl açıklanan fiyatın da üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Gürer, yaş çay ile kuru çay fiyatı arasındaki makasa dikkat çekti.

Gürer, "Geçtiğimiz yıl verilen fiyat ile yaş çaydan 6 kilo satan çiftçi 1 kilo kuru çay alabiliyordu. Bu yıl ise 8,5 kilo yaş çay sattığı zaman 1 kilo kuru çay alabiliyor. Böylece geçen yıla göre çiftçinin, yalnızca kuru çay fiyatı üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 2,5 kilo kaybı var." dedi.

Bu hesaplamaya göre yaş çay fiyatının 50 TL civarında olması gerektiğini savunan Gürer, üreticinin en azından başa baş noktasını yakalayabilmesi için 40 TL'nin üzerinde bir fiyat beklediğini ifade etti.

"FİYAT İYİ OLSAYDI CUMHURBAŞKANI AÇIKLARDI"

Gürer, açıklanan fiyatın üreticiyi üzdüğünü belirterek, fiyatın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmasına da dikkat çekti.

CHP'li Gürer, "Eğer alım fiyatı iyi olursa o ürünle ilgili açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Çay için de yüksek bir fiyat olsaydı Rize meydanına çıkardı ve bu çay için verilen fiyatı Sayın Cumhurbaşkanı açıklardı. Bu kere Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı ve bu düşük fiyat üreticimizi gerçek anlamda üzdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer'den Düşük Çay Fiyatına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:47:21. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gürer'den Düşük Çay Fiyatına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.