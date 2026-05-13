CHP'li Gürer'den Düşük Çay Fiyatına Tepki

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılı yaş çay alım fiyatının 35 TL olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Gürer, açıklanan fiyatın üreticiyi memnun etmediğini belirterek, "Çayda verilen fiyatın düşük olması hem bölge ekonomisi hem de üretici açısından ciddi sorun yaratıyor." dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı yaş çay alım fiyatını değerlendirdi.

Yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 TL olarak açıklandığını hatırlatan Gürer, bu rakamın üreticiler açısından hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Gürer, "Ülkemizde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 200 bin çay üreticimiz bulunuyor. Ancak bu sayı, kayıt dışı ile beraber daha da artıyor. Doğu Karadeniz'de önemli ölçüde geçim kaynağı çay." dedi.

"DÜŞÜK FİYAT BÖLGE EKONOMİSİNİ DE ETKİLİYOR"

Çayın Doğu Karadeniz için temel geçim kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Gürer, açıklanan düşük fiyatın yalnızca üreticiyi değil, bölge ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Gürer, "Çayda verilen fiyatın düşük olması hem bölge ekonomisi açısından hem üretici açısından önemli ölçüde sorun yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 1 milyon 340 bin ton çay hasadı yapıldığını belirten Gürer, çayda rekoltenin ve verimliliğin giderek düştüğünü söyledi.

"ÇİFTÇİNİN KURU ÇAY HESABINDA 2,5 KİLO KAYBI VAR"

Geçen yıl açıklanan fiyatın da üreticiyi memnun etmediğini ifade eden Gürer, yaş çay ile kuru çay fiyatı arasındaki makasa dikkat çekti.

Gürer, "Geçtiğimiz yıl verilen fiyat ile yaş çaydan 6 kilo satan çiftçi 1 kilo kuru çay alabiliyordu. Bu yıl ise 8,5 kilo yaş çay sattığı zaman 1 kilo kuru çay alabiliyor. Böylece geçen yıla göre çiftçinin, yalnızca kuru çay fiyatı üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 2,5 kilo kaybı var." dedi.

Bu hesaplamaya göre yaş çay fiyatının 50 TL civarında olması gerektiğini savunan Gürer, üreticinin en azından başa baş noktasını yakalayabilmesi için 40 TL'nin üzerinde bir fiyat beklediğini ifade etti.

"FİYAT İYİ OLSAYDI CUMHURBAŞKANI AÇIKLARDI"

Gürer, açıklanan fiyatın üreticiyi üzdüğünü belirterek, fiyatın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmasına da dikkat çekti.

CHP'li Gürer, "Eğer alım fiyatı iyi olursa o ürünle ilgili açıklamayı Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Çay için de yüksek bir fiyat olsaydı Rize meydanına çıkardı ve bu çay için verilen fiyatı Sayın Cumhurbaşkanı açıklardı. Bu kere Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı ve bu düşük fiyat üreticimizi gerçek anlamda üzdü." ifadelerini kullandı.