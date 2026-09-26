CHP'li Gürer, Niğde'de esnaf prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesini istedi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, Niğde'de esnaf prim gününün 7 bin 200'e düşürülmesini istedi

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CHP\'li Gürer, Niğde\'de esnaf prim gününün 7 bin 200\'e düşürülmesini istedi
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CHP Niğde Milletvekili Gürer, yeni yasama dönemi öncesinde Niğde'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, staj ve çıraklık mağdurları ile taşeron işçilerin sorunları için mücadele edeceklerini, esnaf prim gününün 9 binden 7 bin 200'e indirilmesini istediklerini söyledi.

(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde Niğde'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, staj ve çıraklık mağdurlarının 18 yaş öncesi çalışmalarının emeklilik hesabında dikkate alınması, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi, emeklilikte yaş ve kademeli emeklilik mağduriyetlerinin giderilmesi ve esnafın prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi için mücadele edeceklerini söyleyerek, "Staj ve çıraklık mağdurlarının, taşeron işçilerin ve emeklilikte adalet arayanların sesi olacağız" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer; CHP Niğde İl Başkanı Teyfik Caymaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Orpen Nergis, Çiftlik İlçe Başkanı Mahir Çakmak, Ulukışla İlçe Başkanı Çetin İşleyen, Bor İlçe Başkanı Bülent Şark ile il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Niğde'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Protokol ve demokratik kitle örgütlerini ziyaret eden Gürer, cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla da görüştü.

"MAĞDURİYET YAŞAYANLARIN SESİYİZ"

Gürer, yeni yasama döneminde işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engelli, sanayici, genç, çocuk ve kadınların çözüm bekleyen sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceklerini söyledi. Staj ve çıraklık mağdurlarının taleplerine dikkat çeken Gürer, 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların sigorta başlangıçlarının emekliliğe esas yaşlılık sigortası kapsamında değerlendirilmesini istediklerini belirtti. Gürer, taşeron olarak çalışmaya devam eden işçilerin kurum kadrolarına alınması, EYT düzenlemesi sonrasında kademeli emeklilik bekleyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve esnafın 9 bin gün olan prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.

Gürer ayrıca 3 bin 600 ek gösterge kapsamının genişletilmesi, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması, uzman çavuşların taleplerinin karşılanması, çiftçilerin icra ve borç sorunlarının çözülmesi, tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi, desteklerin artırılması ve üreticinin emeğinin karşılığını alacağı alım fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Eğitim ve engellilerin yaşadığı sorunların da çözüm beklediğini belirten Gürer, "Sorun varsa çözüm de var. Niğde'de çözülmeyen her konunun takipçisi olacağım" dedi.

"NİĞDE'NİN SORUNLARINI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDIK"

Niğde'nin kent merkezi, ilçeleri, belde ve köylerinde vatandaşların yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdığını belirten Gürer, "Niğde'yi köy köy, dokusuyla tanıyan ve sorunlarını gündeme taşıyan bir milletvekili olmaya çalıştım" diye konuştu. Gürer, Niğde ile ilgili gündeme gelen pek çok konunun daha önce verdiği soru önergeleri, Meclis araştırmaları ve kanun tekliflerinde yer aldığını belirterek, havaalanından fizik tedavi merkezine, müzenin yeniden yapılarak hizmete açılmasından hayvancılık ve entegre tesislerine kadar kentin farklı alanlardaki sorunlarını takip etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Niğde üzerine altıncı kitabını da tamamladığını belirten Gürer, son kitabında "Niğde Siyaset Tarihi" konusunu ele aldığını, kentte geçmişten günümüze yaşanan siyasi süreçleri çeşitli yönleriyle incelediğini kaydetti.

"24 YILLIK İKTİDARIN YARATTIĞI İKLİM SOMUT ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR

Ziyaretlerinde toplumsal sorunlara dikkati çeken Gürer, madde bağımlılığından okullarda yaşanan saldırılara kadar farklı alanlarda değerlendirmelerde bulundu. Gürer, Türkiye'nin önemli toplumsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu sorunların çözümü için sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'nin halkın partisi olduğunu ifade eden Gürer, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı, tüzüğü ve hedefleri bellidir. Halkın partisiyiz. İktidar olmak için çalışacağız. Ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen kuracağız. Kurucumuz ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, onun hedeflerine odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gürer, TBMM'nin yeni yasama döneminde vatandaşların sorunlarını gündeme taşımayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve Niğde'nin sorunlarının takipçisi olmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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