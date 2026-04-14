CHP'li Gürer, Pazar Esnafının Sorunlarını Dinledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pazarda esnaf ve üreticilerin sorunlarını dinledi. Gürer, "Her kesimi sorumlu kılan bir tarım politikası mutlaka değişmeli. Üretenin kazanamadığı, tüketenin pahalı ürün aldığı, satanın dert yandığı, bir poşetin 50 kuruş olduğu, nakliyenin katlandığı yerde problemler artıyor" dedi. Pazarcı esnafı da, " İran'da savaş var, karpuz üretip bize gönderiyor. Bizim burada savaş yok ama üretimde sorun var" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, pazarda esnaf ve üreticiler ile bir araya geldi. Esnaf ve üreticiler pazarda Gürer'e fiyat artışları, üretim maliyetleri, işgaliye ücretleri ve nakliye giderleriyle ilgili sorunlarını anlattı.

Gürer, "Pazarı geziyoruz, kıl biber hala 100 lira geçen yıl 50 liraydı. Esas tuhaf olan Kapya biberi, yazın tarlada 3 liradan üretici satamadı. Kapya biber şu anda 120 lira. Dolma biber 100 lira. Biber bu yıl uçtu. Taze kabak 50 lira. Geçen yıl bu taze kabak da 25 liraydı. Ama girdi maliyetleri de çok katladı. Biz konuştuğumuzda pazarcı esnafı diyor ki 'Ben de bu fiyatta bunu satmak istemiyorum ama nakliye biniyor'" ifadelerini kullandı.

Gürer: "Üretici de kazanamıyor çünkü üreticide gübre artmış, ilacı artmış"

Gürer, ürünlerin büyük kısmının şehir dışından geldiğini belirterek, "Bunların hepsi Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan geliyor ve şu ürün yola çıktığı anda fiyatı 10 lira kiloda biniyor. Öyle olunca mazota gelen her artış nakliyeyi artırıyor. Tezgaha gelinceye kadar ürünün fiyatı patlıyor ama üretici de kazanamıyor çünkü üreticide gübre artmış, ilacı artmış" diye konuştu.

Gürer, tarım politikalarının değişmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pazarları her yerde gezdiğimizde vatandaş fiyattan şikayet ediyor ama girdi maliyetleri çok arttı. Hele önümüzdeki sezonda ürünün fiyatı gübre 40 lira olursa, üre gübre 33 lira olursa daha da artacağı görülüyor. Onun için de biz hem pazarcı esnafımızı dinliyoruz hem hemşehrilerimizi dinliyoruz. Her kesimi sorumlu kılan bir tarım politikası mutlaka değişmeli. Üretenin kazanamadığı, tüketenin pahalı ürün aldığı, satanın dert yandığı, bir poşetin 50 kuruş olduğu, nakliyenin katlandığı yerde problemler artıyor."

Pazarcı esnafı: "Ben açmadığım yerin parasını neden ödeyeyim?"

Pazarda konuşan üretici artan maliyetlere dikkati çekerek, "Gübre alamadık hala. Mazot da alamadık. Bir torba gübre alamadım nasıl üretim yapacağım?" diye sitem etti.

Pazarcı esnafı da artan işgaliye ücretlerinden ve masraflardan şikayet ederek, "Belediye, bize danışmadan işgaliye ücretini eskiden günlük alırken şimdi yıllık sisteme çevirmiş. Yıllık olarak, ne zaman tezgah açarsak açalım, 3 bin 250 lira işgaliye bedeli ve 9 bin 750 lira çevre temizlik ücreti çıkarmışlar. Bize sorma, danışma ya da fikir alma yok, borçları doğrudan e-Devlet sistemimize yansıtmışlar ve 'Bunu iki taksitte ödeyeceksiniz' diyorlar. Toplam 13 bin liranın 3 bin 250 lirası işgaliye, 9 bin 750 lirası ise çevre temizlik ücreti. Tezgah açsak da açmasak da bu ücreti ödemek zorunda olduğumuz söyleniyor. Ben açmadığım yerin parasını neden ödeyeyim?" dedi.

Başka bir esnaf, nakliye ve maliyetlerin kazancı ortadan kaldırdığını ifade ederek, "Antalya'dan gelen biber şimdi 150 lira, biz 10 lira üstüne koyup satıyoruz para kazanmıyoruz. 10 lira nakliye masrafı var bu malın. Biz 100 liraya, 80 liraya hala domates satıyoruz. Para kazanmak için değil, kendimizi kandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer pazarcı esnafı da, "İran'da savaş var, karpuz üretip bize gönderiyor. Bizim burada savaş yok ama üretimde sorun var"dedi.