CHP'li heyet KKTC'de feribot kazasıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçisi'nden bilgi aldı - Son Dakika
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CHP'li heyet KKTC'de feribot kazasıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçisi'nden bilgi aldı

CHP\'li heyet KKTC\'de feribot kazasıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçisi\'nden bilgi aldı
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CHP'nin görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, KKTC'de Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin görevlendirdiği CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, KKTC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bir araya geldi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girne-Taşucu'nda gerçekleşen elim feribot kazasının ardından, CHP Genel Merkezimizin görevlendirmesiyle Mersin Milletvekilimiz Gülcan Kış ve Hatay Milletvekilimiz Nermin Yıldırım Kara ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. İlk durağımız Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu. Kendisinden arama-kurtarma çalışmaları ve yaralılarımızın durumu hakkında bilgi aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde. Ailelerinin yanındayız, süreci yerinde takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li heyet KKTC'de feribot kazasıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçisi'nden bilgi aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li heyet KKTC'de feribot kazasıyla ilgili Lefkoşa Büyükelçisi'nden bilgi aldı - Son Dakika
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