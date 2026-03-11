İmamoğlu'nun Açıklamalarının Paylaşıldığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" Hesabına Soruşturma - Son Dakika
İmamoğlu'nun Açıklamalarının Paylaşıldığı "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" Hesabına Soruşturma

11.03.2026 20:20  Güncelleme: 21:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı sosyal medya hesabına 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı "@CAOIletisim" kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

