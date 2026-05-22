CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP'li İstanbul Belediye Başkanları: Seçilmişlerimize Sahip Çıkacağız

22.05.2026 04:51  Güncelleme: 05:52
CHP'li İstanbul belediye başkanları, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından ortak açıklama yaparak, cumhuriyete, partiye ve seçme-seçilme hakkına sahip çıkacaklarını belirtti.

(İSTANBUL) - CHP'li İstanbul belediye başkanlarından CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından yayımlanan ortak açıklamada, "Cumhuriyetimize, partimize, seçilmişlerimize, vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız" ifadeleri kullanıldı

CHP'li İstanbul belediye başkanları, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararının ardından ortak açıklama yayımladı. "İstanbul Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları" imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarımızın milli egemenliği sandık yoluyla tesis ettiği anayasal düzen ile kurulmuş, bu yaşa kadar bu sayede gelmiştir."

Demokrasimizin temeli olan siyasi partiler ise liderlerini, üyelerinin ve delegelerinin hür iradesiyle seçerler. Bu, vatandaşın memnun olmadığı siyasetçileri değiştirme hakkını güvenceye alarak sistemsel tıkanıklıkları ve siyasal krizleri engelleyen yegane güvencemizdir.

Partilerin iç işleyişine müdahale edilmesinin, üye ve delege iradelerinin yok sayılmasının yaratacağı sonuçların 86 milyona kaybettirdiği açıktır. Siyasetin gölgesinde yargı, yargının gölgesinde siyaset ile Cumhuriyetimizin demokratik birikimini aşındıracak süreçlerin, memleketimize büyük zarar verdiği ortadadır.

Bu nedenle, aslolanın seçilmişler olduğu, anayasal demokratik düzenden yana olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimize, partimize, seçilmişlerimize, vatandaşlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkacağız. Bizler, İstanbul'daki tüm CHP'li Belediye Başkanlarımızla birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız!"

Kaynak: ANKA

