CHP'li İzmir Belediye Başkanları Hayvanları Koruma Kanunu'na Tepki Gösterdi

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(İZMİR) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden sonra CHP'li İzmir belediye başkanları sosyal medya hesaplarından ortak tepki gösterdi. Başkanların mesajlarında, "yaşatmayı seçiyoruz" vurgusu öne çıktı.

CHP'li İzmir Belediye Başkanları'ndan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ortak tepki geldi. Düzenlemeyi uygulamayacaklarını vurgulayan başkanların mesajları şöyle:

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Biz yaşatmayı tercih eden CHP'liler olarak can dostlarımızı korumaya devam edeceğiz. Sesi olmayanların sesi olacağız, kendini koruyamayan tüm canlıları korumaya, onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz çünkü biz CHP'liler yaşatmayı seçiyoruz. CHP'li belediye başkanlarımız bu mücadeleye devam edecekler.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Hayvan haklarıyla hiçbir alakası olmayan bu yasanın çıkış şeklini kınıyorum. Hiçbir ortak akla yer vermeyen, asla hayvanseverlerin ve hayvan hakları savunucularının görüşlerini dinlemeyen, onların hiçbir görüşüne yer vermeyen tek taraflı yapılmış bu yasayı kabul etmemiz mümkün değil. Bizler CHP'li belediyeler olarak bu suça ortak olmayacağız.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit: Bu kanlı yasaya, katliam yasasına hayır diyoruz. İnsani çözümler üretmek yerine ötanaziye evet demek kabul edilemez. Bizler her zaman can dostlarımızın yanında olacağız ve onlar için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman: Katliam yasasını kabul etmiyoruz. Biz Buca'da katliam yasasını kabul etmiyoruz. Biz Buca'da yaşatmayı seçiyoruz. Onur Emrah Başkanım, ya sen yasayla ilgili ne düşünüyorsun?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız: Sabaha doğru meclisten geçen katliam yasasını vicdanım kabul etmiyor. Aynı gökyüzü altında yaşadığımız bütün canlıların yaşam hakkını korumak hepimizin görevi. Hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele ve katliamı reddediyoruz. Çiğli olarak katliam değil yaşatmayı tercih ediyoruz.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: Sosyal demokrat belediye başkanları olarak ölüm yasasını uygulamayacağız. Katliam yasasına hayır diyoruz. Can dostlarımızı yaşatacağız.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek: İlk günden itibaren söylediğimiz tek şey, Allah'ın verdiği canı Allah alır. Menderes, katliamı değil yaşatmayı tercih ediyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: Bu dünya bütün canlılarındır ve canlıların yaşam hakkının elinden alınmasını doğru bulmuyoruz.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: Katliam yasasını reddediyoruz. Ne idüğü belli olmayan, kabullenemeyeceğimiz bir yasa ile elimizi asla kana bulamayacağız. Hayvanlarımızın sayısını kontrol altında tutmanın en önemli ve ideal yolu kısırlaştırma ve sahiplenmedir. Efeler Diyarı Ödemiş, yaşatmayı tercih ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: Bu katliam yasasını onaylamıyoruz. Bu akla ve vicdana sığmayan yasayı da kesinlikle reddediyoruz. Bizim yaşam hakkımız kadar sokak hayvanlarımızın da yaşam hakkı var.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel: CHP'li belediyeler olarak can dostlarımızla yaşamaya devam edeceğiz. Gereği ve sorumluluğumuz neyse hep beraber tüm kamu ve kuruluşlarıyla birlikte onları yapacağız. Bir arada yaşamaya mecburuz. Katliam yasasını asla kabul etmiyoruz. Efes Selçuk Belediyesi olarak can dostlarımızın yanındayız.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu: Mecliste onaylanan katliam yasasını kabul etmiyorum. Elimizi kana bulamayacağız. Tire Belediyesi olarak yaşatmayı tercih edeceğiz.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan: Bizler CHP'li belediye başkanları olarak öldürmeyi değil yaşatmayı tercih ediyoruz. Elimizi kana bulamayacağız.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kirgöz: Sokak hayvanları ile ilgili çıkan yasayı kabul etmemiz mümkün değil. Bizim görevimiz yeryüzünde bulunan bütün canlıları yaşatmak.

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur: Akıl ve vicdan dışı olan bu yasayı kabul etmiyor, her canlının yaşam hakkı için mücadele etmeye devam ediyoruz. Katliam yasasının karşısında, yaşamın yanındayız. Kınık yaşatmayı tercih ediyor.