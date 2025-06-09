CHP'li Karabat'tan Ferdi Zeyrek'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yer… Partimiz ve Manisa'mız çok kıymetli bir evladını kaybetti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 6 Haziran Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Karabat, paylaşımında "Sözün bittiği yer… Partimiz ve Manisa'mız çok kıymetli bir evladını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.