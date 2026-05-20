CHP'li Karasu, Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'i Ziyaret Etti: "Başkanlarımızı Cezaevine Gönderenler Topluma Hesap Verecekler"

20.05.2026 13:20  Güncelleme: 13:33
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bursa'da tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Karasu, yargının siyasallaştığını belirterek, '86 milyon onları yeniden demokrasi trenine bindirecektir' dedi.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bugün demokrasiyi bir tren olarak görüp de trenden inenlere şahitlik ediyoruz. Ama hiç merak etmesinler, 86 milyon onları yeniden demokrasi trenine bindirecektir. Bu demokrasinin ne olduğunu onlara sandık gösterecektir" dedi.

Karasu, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Karasu'ya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP PM Üyesi Canan Taşer, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve partililer eşlik etti.

Karasu, 1 saatten fazla süren görüşmenin ardından cezaevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozbey'in cezaevinde değil, makamında olması gerektiğini vurguladı.

Yıllardır AK Parti tarafından yönetilen Bursa'nın halk tarafından, CHP'ye ve Mustafa Bozbey'ye teslim edildiğini belirten Karasu, AK Parti'nin sandıkta kaybettiğini yargı eliyle almaya çalıştığını ifate etti. Bozbey'in tutuklaması kararının doğru olmadığını söyleyen Karasu, "Vatandaşın seçmiş olduğu belediye başkanlarını cezaevinde tutmak, onları ailelerinden ve vatandaşlarımızdan ayrı tutmak resmen bir otoriterliktir. Bu ülkede yargının olmadığının görüntüsüdür" dedi.

"HER GEÇEN GÜN SİYASALLAŞAN BİR YARGI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karasu, tutuklu CHP'li belediye başkanlarının suçlamaları dahi bilmediğini ifade etti. Dosyada iddianame olmadığını ifade eden Karasu, "Mustafa Başkan bu cezaevinden başı dik, alnı ak çıkacak. Ama onları suçsuz bir şekilde cezaevine gönderenler bir gün gelecek bu topluma hesap verecekler. Toplumun içine de çıkamayacaklar. Bir siyasi partinin isminde ak yazması yetmiyor, aynı zamanda yüzlerinin de ak olması gerekir. Her geçen gün siyasallaşan bir yargı ile karşı karşıyayız. Biz Cumhuriyet Halk Partililer biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilan etmiş olduğu bu savaşın nedeni kaybetme korkusudur. Kaybedeceklerini görüyorlar" diye konuştu.

CHP'nin sahada yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Karasu, AK Partili siyasileri de sahaya davet ederek şunları söyledi:

"Toplumun ne yaşadığını görsünler. Onu yapamayanlar çıkıyorlar, algı operasyonları ile utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratabileceklerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ne diz çöktürebileceklerini düşünüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık bir siyasi partidir. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bugüne kadar çok saldırılar olmuştur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman diz çökmemiştir, eğilmemiştir, bükülmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek inancı vardır; bu ülkedeki insanların mutlu olması, bu ülkedeki insanları daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, onun kavgasıdır, onun mücadelesidir."

"BELEDİYELERE ÇÖKMEK DEMOKRASİNİN HİÇBİR KİTABINDA YAZMAMAKTA"






O sandık er ya da geç gelecektir. İktidarın sandıktan kaçma şansı kalmamıştır. En geç 2028 Nisan'a kadar o sandıktan kaçabilir. Ama o sandık geldiğinde bu yapılanların cevabını en iyi vatandaşlarımız verecektir. Bursalar, İstanbullar, Antalyalar bu iradeyi gösterecektir. Çünkü onların iradesini cezaevlerinde tutmak ve bunu yaparken de vatandaşı cezalandırmak, belediyelere çökmek demokrasinin hiçbir kitabında yazmamaktadır. Bugün demokrasiyi bir tren olarak görüp de trenden inenlere şahitlik ediyoruz. Ama hiç merak etmesinler, 86 milyon onları yeniden demokrasi trenine bindirecektir. Bu demokrasinin ne olduğunu onlara sandık gösterecektir."





Kaynak: ANKA

