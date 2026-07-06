CHP'li Karasu'dan Kızılırmak için soru önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Karasu'dan Kızılırmak için soru önergesi

06.07.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Karasu, Kızılırmak'ta boğulma vakalarına karşı alınmayan önlemleri TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kızılırmak'ta son beş gün içinde altı vatandaşın akıntıya kapıldığını hatırlatarak alınmayan önlemlere ilişkin TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlamasını istediği soru önergesinde, "'Gemerek Merası' olarak da bilinen ve mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır konakladığı alanın, geçici barınma alanı olarak kullanımı hangi gerekçeyle yasaklanmıştır? Bu karar hangi tarih ve hangi idari işlemle alınmıştır?" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kızılırmak'ta son beş gün içinde altı vatandaşın akıntıya kapıldığını belirterek, nehir kıyısında alınmayan önlemleri TBMM gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Karasu, Gemerek Merası'nda yıllardır geçici olarak konaklayan tarım işçilerine bu yıl yasak getirildiğini, işçilerin bu nedenle Kızılırmak kıyısında konaklamak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

"BUNUN ADI ACZİYET"

Karasu, facianın yaşandığı günlerde olay yerinde görev yapan basın mensuplarının haber takibinin engellendiği ve yayınlarına müdahale edildiği yönündeki iddiaların da kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına yönelik açık bir baskı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Karasu, önergesinde Kızılırmak'ta boğulma riskine karşı alınan önlemlerin neden yetersiz kaldığını, Gemerek Kaymakamlığı hakkında idari ya da mülki yönden bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Karasu'nun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"'Gemerek Merası' olarak da bilinen ve mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır konakladığı alanın, geçici barınma alanı olarak kullanımı hangi gerekçeyle yasaklanmıştır? Bu karar hangi tarih ve hangi idari işlemle alınmıştır? Söz konusu yasak kararı alınmadan önce mevsimlik tarım işçilerinin barınabileceği güvenli bir alternatif alan belirlenmiş midir? Belirlendiyse neresidir? Belirlenmediyse gerekçesi nedir? Yasaklama kararının ardından tarım işçisi ailelerin Kızılırmak kıyısına yerleşmek zorunda kaldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızca herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise sonuçları ne olmuştur? ?Facianın ardından daha önce yasaklanan alanın yeniden mevsimlik işçilerin kullanımına açıldığı doğru mudur? Doğru ise, daha önce yasaklanan alan hangi gerekçeyle tekrar kullanıma açılmıştır? Çocukların hayatını kaybettiği vakanın yaşandığı bölgede, üstelik arama kurtarma çalışmaları sürerken bir vatandaşımızın daha nehirde akıntıya kapılması güvenlik zaafiyeti değil de nedir? Bu zaafiyetin sorumluları kimlerdir? Güvenlik zaafiyeti oluşturan kişi ya da kişiler hakkında bir araştırma, soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Gemerek Kaymakamlığı ile ilgili olarak söz konusu olaylar nedeniyle idari veya mülki yönden herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise sonuçları ne olmuştur? İki çocuğun hayatını kaybettiği faciada, olay yerinde görev yapan basın mensuplarının haber takibinin engellendiği ve yayınlarının durdurulduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise engellemelerin yasal dayanağı nedir? Bu konuda herhangi bir idari inceleme yapılacak mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Kızılırmak boyunca özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boğulma riskine karşı uyarı levhası, bariyer, can simidi, cankurtaran, güvenlik devriyesi ve benzeri önleyici tedbirler yeterli düzeyde midir? Son üç yılda bu kapsamda hangi çalışmalar yapılmıştır? ?Benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla Gemerek başta olmak üzere Sivas genelinde Kızılırmak çevresinde alınacak ilave güvenlik tedbirleri nelerdir?"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Karasu, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Karasu'dan Kızılırmak için soru önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:19:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Karasu'dan Kızılırmak için soru önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.