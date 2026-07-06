CHP'li Karasu'dan Kızılırmak için soru önergesi

(ANKARA) - CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kızılırmak'ta son beş gün içinde altı vatandaşın akıntıya kapıldığını hatırlatarak alınmayan önlemlere ilişkin TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlamasını istediği soru önergesinde, "'Gemerek Merası' olarak da bilinen ve mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır konakladığı alanın, geçici barınma alanı olarak kullanımı hangi gerekçeyle yasaklanmıştır? Bu karar hangi tarih ve hangi idari işlemle alınmıştır?" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kızılırmak'ta son beş gün içinde altı vatandaşın akıntıya kapıldığını belirterek, nehir kıyısında alınmayan önlemleri TBMM gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Karasu, Gemerek Merası'nda yıllardır geçici olarak konaklayan tarım işçilerine bu yıl yasak getirildiğini, işçilerin bu nedenle Kızılırmak kıyısında konaklamak zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

"BUNUN ADI ACZİYET"

Karasu, facianın yaşandığı günlerde olay yerinde görev yapan basın mensuplarının haber takibinin engellendiği ve yayınlarına müdahale edildiği yönündeki iddiaların da kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına yönelik açık bir baskı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Karasu, önergesinde Kızılırmak'ta boğulma riskine karşı alınan önlemlerin neden yetersiz kaldığını, Gemerek Kaymakamlığı hakkında idari ya da mülki yönden bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Karasu'nun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

"'Gemerek Merası' olarak da bilinen ve mevsimlik tarım işçilerinin yıllardır konakladığı alanın, geçici barınma alanı olarak kullanımı hangi gerekçeyle yasaklanmıştır? Bu karar hangi tarih ve hangi idari işlemle alınmıştır? Söz konusu yasak kararı alınmadan önce mevsimlik tarım işçilerinin barınabileceği güvenli bir alternatif alan belirlenmiş midir? Belirlendiyse neresidir? Belirlenmediyse gerekçesi nedir? Yasaklama kararının ardından tarım işçisi ailelerin Kızılırmak kıyısına yerleşmek zorunda kaldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızca herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise sonuçları ne olmuştur? ?Facianın ardından daha önce yasaklanan alanın yeniden mevsimlik işçilerin kullanımına açıldığı doğru mudur? Doğru ise, daha önce yasaklanan alan hangi gerekçeyle tekrar kullanıma açılmıştır? Çocukların hayatını kaybettiği vakanın yaşandığı bölgede, üstelik arama kurtarma çalışmaları sürerken bir vatandaşımızın daha nehirde akıntıya kapılması güvenlik zaafiyeti değil de nedir? Bu zaafiyetin sorumluları kimlerdir? Güvenlik zaafiyeti oluşturan kişi ya da kişiler hakkında bir araştırma, soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Gemerek Kaymakamlığı ile ilgili olarak söz konusu olaylar nedeniyle idari veya mülki yönden herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise sonuçları ne olmuştur? İki çocuğun hayatını kaybettiği faciada, olay yerinde görev yapan basın mensuplarının haber takibinin engellendiği ve yayınlarının durdurulduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Doğru ise engellemelerin yasal dayanağı nedir? Bu konuda herhangi bir idari inceleme yapılacak mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir? Kızılırmak boyunca özellikle mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde boğulma riskine karşı uyarı levhası, bariyer, can simidi, cankurtaran, güvenlik devriyesi ve benzeri önleyici tedbirler yeterli düzeyde midir? Son üç yılda bu kapsamda hangi çalışmalar yapılmıştır? ?Benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla Gemerek başta olmak üzere Sivas genelinde Kızılırmak çevresinde alınacak ilave güvenlik tedbirleri nelerdir?"