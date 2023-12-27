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CHP'li Karasu, e-devlet üzerindeki bilgilerin siber dolandırıcılara satıldığını söyledi - Son Dakika
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CHP'li Karasu, e-devlet üzerindeki bilgilerin siber dolandırıcılara satıldığını söyledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, son dönemde siber dolandırıcıların e-devlet üzerindeki milyonlarca kişinin bilgilerini sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini belirtti. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu uyararak önlem alınması çağrısında bulundu.

CHP\'li Karasu, e-devlet üzerindeki bilgilerin siber dolandırıcılara satıldığını söyledi
27.12.2023 - 11:05,
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, siber dolandırıcıların son dönemde e-devlet üzerindeki milyonlarca kişinin bilgilerini, sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini ifade ederek  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu uyardı. Karasu, "Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın, bu aymazlığın hesabını mutlaka sorun. Önlem alın" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, son dönemde siber dolandırıcıların, milyonlarca kişinin e-devlet üzerindeki bilgilerini sadece 200 lira karşılığında isteyene verdiğini söyledi. Konuyu TBMM bütçe görüşmelerinde de dile getiren Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na önlem almaları çağrısı yaptı.

"200 LİRAYA SATILIYOR"

Siber dolandırıcıların pervazsızca kişisel bilgilere erişebildiğini ama hükümetin sadece izlediğini dile getiren Karasu, şunları söyledi:

" E-Devlet'teki milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri telefon uygulamaları üzerinden satılıyor. Bu bir iddia değil gerçek. Dolandırıcılar bunu fütursuzca yapıyor. Telegram'da 200 lirayı ödeyen bir kişi, istediği her kişinin devlet sisteminde kayıt altında tutulan, yani e-Devlet, e-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Kötü niyetli birinin elinde, hepiniz her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçundan mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınız kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir. 'Böyle bir şey olmaz' diyorsanız Sayın Bakan, isterseniz sizin bilgilerinize de öğrenebilirim. Daha önce devletin kozmik odalarına teröristleri soktunuz, sonra helallik istediniz. Şimdi de bu korkunç durumu sadece izlemekle yetiniyorsunuz. Uyumayın, bu aymazlığın hesabını sorun Sayın Bakan."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP'li Karasu, e-devlet üzerindeki bilgilerin siber dolandırıcılara satıldığını söyledi - Son Dakika
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