CHP'li Kaya'dan Enkaz Altındaki Değerlere Soru Önergesi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bulunan nakit para, altın ve ziynet eşyalarının akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Milletimizin emaneti olan bu değerlerin akıbetini sormak boynumuzun borcudur"

Depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen enkaz altından çıkan değerli eşyaların akıbeti konusunda bilgilendirme yapılmadığına dikkati çeken Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"6 Şubat'ta yıkılan on binlerce binanın enkazında, vatandaşlarımızın bir ömür biriktirdiği altınlar, ziynet eşyaları, dövizler ve nakit paralar çıktı. Kimi çeyizini kurtaramadı, kimi evladının birikimini. Şimdi soruyoruz: Bu değerler nerede? Hangi kasalarda bekliyor? Kaçı sahiplerine teslim edildi? Sahipsiz kalan akçeli kıymetler hangi kamu hesabına aktarıldı? Milletimizin emaneti olan bu değerlerin akıbetini sormak boynumuzun borcudur."

Enkaz altında tüm ailesini kaybeden, yakınları öldüğü için mirasçılık belgelerini çıkaramayan vatandaşların mağduriyetine değinen Kaya, "Belgesi yok diye, yakını öldü diye vatandaşımızın altınına el konulamaz. Devlet, bu insanlar için kolaylaştırıcı düzenleme yapmak zorundaydı. Şimdi bu altınlar 'sahipsiz' diye Hazine'ye mi aktarıldı? Bunu soruyoruz, bunu sorguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma sürecinde görev alan özel firmalar ve taşeronların denetlenip denetlenmediğini soran Kaya, "Enkaz başında çalışan iş makinelerinin operatörleri, moloz kaldıran taşeron firmalar, bu değerli eşyalarla karşılaştıklarında nasıl bir prosedür işletti? Bu firmalar denetlendi mi? Herhangi bir usulsüzlük tespit edildi mi? Ortada bir soruşturma var mı? Bunların hepsi cevap bekliyor" dedi.

"Bu değerler herhangi bir kamu hesabına aktarılmış mıdır?"

CHP'li Kaya'nın Bakan Çiftçi'ye soruları şöyle:

"6 Şubat depremleri sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toplam ne kadar nakit para, altın ve ziynet eşyası tespit edilmiştir? Tespit edilen para ve ziynet eşyalarından bugüne kadar kaçının hak sahiplerine iadesi sağlanmıştır? İade edilen tutarların illere göre dağılımı nedir? Hak sahiplerinin başvurularını alabilmeleri için nasıl bir bilgilendirme ve başvuru mekanizması oluşturulmuştur? Bu konuda kaç başvuru yapılmış, kaçı reddedilmiştir? Enkaz altında tüm ailesini kaybeden, belge ve delilleri yok olan yurttaşlar için özel bir kolaylaştırıcı düzenleme yapılmış mıdır? Hak sahibi tespit edilemeyen veya başvuru yapılmayan para ve ziynet eşyaları halen nerede tutulmaktadır? Bu değerler herhangi bir kamu hesabına aktarılmış mıdır? Sahibi bulunamayan değerli eşyalar için tasfiye, gelir kaydı veya başka bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa hukuki dayanağı nedir? Enkaz kaldırma sürecinde görev alan özel firmalar ve taşeronlar açısından bu tür değerli eşyaların tespiti ve teslimine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturulmuş mudur? Bu kapsamda herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür? Söz konusu süreçlerin şeffaflığı ve kamu denetimi açısından bugüne kadar TBMM'ye veya kamuoyuna sunulmuş bir rapor bulunmakta mıdır?"