CHP'li Kaya'dan YKS Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Kaya'dan YKS Açıklaması

23.06.2026 13:06
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Kaya, YKS'nin sorularının zorluğunun değil, geleceğe olan inancın zayıfladığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün gençlerimiz sınavın zor ya da kolay olmasını değil; üniversiteyi bitirdiklerinde iş bulup bulamayacaklarını, emeklerinin karşılığını alıp alamayacaklarını ve nasıl bir ülkede yaşayacaklarını düşünmektedir. Türkiye'nin temel sorunu YKS sorularının zorluğu değil, gençlerin geleceğe olan inancının her geçen gün zayıflatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili açıklama yaptı. Kamuoyunda sınavın kolay mı zor mu olduğunun tartışıldığını ama asıl temel sorunun milyonlarca öğrenciyi eşitsiz koşullarda yarıştıran eğitim sistemi olduğunu söyleyen Kaya, "YKS'nin ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da soru zorlukları, net hesapları ve sıralama tahminleri konuşulmaktadır. Ancak sınav sonuçları açıklanmadan yapılacak değerlendirmelerin önemli bir kısmı spekülasyondan öteye geçmeyecektir. Asıl üzerinde durulması gereken konu ise eğitim sisteminin gençlerimize nasıl bir gelecek sunduğudur" dedi.

Yükseköğretim sisteminin son yıllarda ciddi bir değer kaybı yaşadığını belirten Kaya, "Geçtiğimiz yıl çok sayıda vakıf üniversitesinin kontenjanları boş kalmış, birçok devlet üniversitesinde kontenjan azaltımına gidilmiş, bazı bölümler ise öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanma noktasına gelmiştir. Bu tablo, yükseköğretimde plansızlığın ve eğitim politikalarındaki yanlış tercihlerin bir sonucudur" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTE İŞSİZLİĞİ BİRKAÇ YIL ERTELEYEN BİR SÜREÇ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Üniversite diplomasının artık güçlü bir gelecek güvencesi olmaktan çıktığını, üniversite mezunlarının işsiz kaldığını vurgulayan Kaya, "Kamuya girişte mülakat, torpil ve liyakatsizlik uygulamaları emek veren gençlerin umutlarını kırmaktadır. Gençler artık sınavdan çok, mezun olduklarında hak ettikleri işe ulaşabilecek olup olmadıklarını düşünmektedir. Bugün birçok genç üniversiteyi bir kariyer basamağı olarak değil, işsizliği birkaç yıl erteleyen bir süreç olarak görmektedir. Bu durum yalnızca eğitim sisteminin değil, ülkenin istihdam ve gelecek politikalarının da iflas ettiğini göstermektedir" dedi.

Sınava giren gençler arasında eşitsizlik olduğunu ekonomik durumu kötü olan ailelerinin çocuklarının sistem nedeniyle diğer öğrencilere göre geride kaldığını kaydeden Kaya, "Bu nedenle mesele yalnızca öğrencilerin performansı değil, eğitime hangi koşullarda erişebildikleridir. Yüz binlerce aile ağır ekonomik koşullar altında çocuklarını okutmaya çalışırken, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak yerine eğitimi piyasalaştıran uygulamaları sürdürmektedir. Çocuklarımızın başarılarını yalnızca sınav sonuçlarıyla ölçen anlayış, eğitimdeki derin eşitsizlikleri görmezden gelmektedir. Bugün gençlerimiz sınavın zor ya da kolay olmasını değil; üniversiteyi bitirdiklerinde iş bulup bulamayacaklarını, emeklerinin karşılığını alıp alamayacaklarını ve nasıl bir ülkede yaşayacaklarını düşünmektedir. Türkiye'nin temel sorunu YKS sorularının zorluğu değil, gençlerin geleceğe olan inancının her geçen gün zayıflatılmasıdır" ifadelerini kaydetti.

CHP'Lİ KAYA GENÇLERE SESLENDİ

CHP olarak nitelikli ve erişilebilir eğitim için mücadele ettiklerini söyleyen Kaya, sınava giren öğrencilere seslenerek; "Sınav sonuçları ne olursa olsun, sizler bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Bir sınav sonucu sizin değerinizi belirlemez. Başarınızı yalnızca puanlarla ölçen anlayışa teslim olmayın. Bizler, her çocuğun ve her gencin nitelikli eğitime erişebildiği, üniversite diplomasının değer gördüğü, liyakatin esas alındığı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gençler umudunuzu karartmayın. Geleceğiniz aydınlık yarınlardadır" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kaya'dan YKS Açıklaması - Son Dakika

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