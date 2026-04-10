Nurhayat Altaca Kayışoğlu Yaşadığı Müdahale Sonrası Numan Kurtulmuş'a Seslendi: Hangi Demokrasiye İnandıracaksınız Bütün Dünyayı?

10.04.2026 21:56  Güncelleme: 23:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, milletvekillerine yönelik zulümlere karşı duyduğu endişeyi dile getirdi ve yaşanan olayların hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Biz sizinle ülkemize artık Barış ve Adalet gelsin diye yedi ay Komisyon toplantılarında çalıştık. Biz sizinle 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'a gelecek yüze yakın ülkenin Meclis Başkanı ve dünyanın dört bir yanından binlerce milletvekilini ağırlayacağız. Peki siz daha bir milletvekilini zulümden koruyamıyorsanız, hukukundan sorumlu olduğunuz bir milletvekili defalarca hedef alınarak içeriği bilinmeyen bir gaza maruz kalıyorsa, belediye başkanlarımızın, gazetecilerin, muhaliflerin, gençlerin, sanatçıların yaşadıklarını nasıl anlatacaksınız?" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından yerine kayyım atanmasıyla birlikte belediye meclisinde yapılacak başkan vekili seçimi öncesi, binayı abluka altına alan polisin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yaşanan olaylara tepki göstererek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu o gün çekilen görüntülerini de paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Numan Kurtulmuş'a açık mektup... Yasama organının başısınız ve her defasında ülkemizde kuvvetler ayrılığının olduğunu iddia ediyorsunuz. Biz sizinle birlikte İsrail zulmüne karşı, Filistin halkının haklı davasına inandığımız için Haniye'nin cenazesine katıldık. Biz sizinle ülkemize artık Barış ve Adalet gelsin diye yedi ay Komisyon toplantılarında çalıştık. Biz sizinle 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'a gelecek yüze yakın ülkenin Meclis Başkanı ve dünyanın dört bir yanından binlerce milletvekilini ağırlayacağız. Peki siz daha bir milletvekilini zulümden koruyamıyorsanız, hukukundan sorumlu olduğunuz bir milletvekili defalarca hedef alınarak içeriği bilinmeyen bir gaza maruz kalıyorsa, belediye başkanlarımızın, gazetecilerin, muhaliflerin, gençlerin, sanatçıların yaşadıklarını nasıl anlatacaksınız? Hangi demokrasiye inandıracaksınız bütün dünyayı? Siz seçilirseniz demokrasi var, biz seçilirsek demokrasi yok öyle mi? Buyrun görüntüleri izleyin. Not: Dilerseniz Büyükşehirin garajında ve dışarda gaz sıkan polislerin görüntüsü var bende. Emri vereni zaten biliyorsunuz.. Bu vesileyle AKP'nin değil, devletin ve milletin polisi olan onurlu kamu görevlilerimizin gününü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

