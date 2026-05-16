CHP'li Kılıç Antalya'da Gençlerle Bir Araya Geldi: "Genç Kiracı Yasası'nı Çıkaracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kılıç Antalya'da Gençlerle Bir Araya Geldi: "Genç Kiracı Yasası'nı Çıkaracağız"

16.05.2026 13:10  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Antalya'da gençlerle bir araya gelerek kira destek fonu, Genç Kiracı Yasası ve istihdam garantisi gibi vaatlerde bulundu.

(ANTALYA) - CHP'nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç Antalya'da gençlerle bir araya geldi. CHP'nin gençlik politikalarını anlatan Kılıç, "Gençler için kira destek fonu kuracağız. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Cumhuriyet yurtlarını hızla tamamlayacağız. Ayrıca Genç İstihdam Garanti Programı'nı hayata geçirerek hiçbir gencin işsizlik ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmadığı bir sistemi kuracağız" dedi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları 81 ilde devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Antalya'da gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcu ve antrenörleriyle buluşan Sevgi Kılıç'a, Spor Kurulu Üyesi Demirhan Şerefhan eşlik etti. Görüşmede sporcuların yaşadığı ekonomik sorunlar, tesis ihtiyaçları, destek mekanizmaları ve gençlerin spora erişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kılıç, buluşmanın ardından yaptığı değerlendirmede gençlerin yalnızca sorunlarını dinlemediklerini, çözüm politikalarını da sahada gençlerle şekillendirdiklerini belirterek, "Gençlerin en temel sorunlarından biri barınma ve güvenceli yaşam meselesi. Biz bu sorunlara karşı somut adımlar atacağız. Gençler için kira destek fonu kuracağız. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Cumhuriyet yurtlarını hızla tamamlayacağız. Sosyal konut uygulamalarında önceliğimiz gençler olacak. Ayrıca Genç İstihdam Garanti Programı'nı hayata geçirerek hiçbir gencin işsizlik ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmadığı bir sistemi kuracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin spor ve gençlik politikalarını da gençlerle paylaşan Kılıç, sporcular için sağlık, sigorta, istihdam ve emeklilik haklarını kapsayan bütüncül bir yapı oluşturulacağı, sporun gençler açısından güvenceli ve sürdürülebilir bir meslek alanına dönüştürüleceği belirtildi. Antalya programı kapsamında ayrıca Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren genç sporcular, aileleri ve antrenörlerle de bir araya gelinen Kılıç, gençlerin spora olan tutkusu ve dayanışma ruhunun umut verdiği söyledi.

CHP'NİN POLİTİKALARINI ANLATTI

Gençlerle gerçekleştirilen buluşmalarda genç tarım işçileriyle de bir araya gelinerek Antalya'nın yalnızca turizmin değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, toplantılarda gençlerin güvencesizlik, düşük ücret, kayıt dışı çalışma, eğitime erişim sorunları, barınma problemleri ve sosyal hayattan dışlanma gibi çok boyutlu eşitsizliklerle karşı karşıya olduğu ifade etti. CHP'nin gençlik politikalarının masa başında değil, doğrudan gençlerle birlikte oluşturulduğu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen gençlik buluşmaları, çalıştaylar ve saha görüşmeleriyle politika hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

CHP'nin tarım sektöründe çalışan gençler için de politikalar gerçekleştirdiğimi, bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan "Alım Garantili Üretim Modeli" ile genç üreticilerin ürünü ekmeden önce hangi fiyattan satacağını bileceği, öngörülebilir ve planlı bir üretim sisteminin kurulacağı ifade eden Kılıç, "Biz çiftçinin devlete destek bekleyen değil, ürettiği ürünle kazanan bir sistemin parçası olmasını istiyoruz. Gençlerin üretime katılabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği, planlı ve güvenceli bir tarım modeli kuracağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kılıç Antalya'da Gençlerle Bir Araya Geldi: 'Genç Kiracı Yasası'nı Çıkaracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:40:43. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç Antalya'da Gençlerle Bir Araya Geldi: "Genç Kiracı Yasası'nı Çıkaracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.