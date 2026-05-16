CHP'li Kılıç Antalya'da Gençlerle Bir Araya Geldi: "Genç Kiracı Yasası'nı Çıkaracağız"

(ANTALYA) - CHP'nin 81 ilde yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç Antalya'da gençlerle bir araya geldi. CHP'nin gençlik politikalarını anlatan Kılıç, "Gençler için kira destek fonu kuracağız. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Cumhuriyet yurtlarını hızla tamamlayacağız. Ayrıca Genç İstihdam Garanti Programı'nı hayata geçirerek hiçbir gencin işsizlik ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmadığı bir sistemi kuracağız" dedi.

CHP'nin 4 Mayıs'ta başlattığı saha çalışmaları 81 ilde devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında, CHP Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Antalya'da gençlerle bir araya geldi.

Program kapsamında ilk olarak Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcu ve antrenörleriyle buluşan Sevgi Kılıç'a, Spor Kurulu Üyesi Demirhan Şerefhan eşlik etti. Görüşmede sporcuların yaşadığı ekonomik sorunlar, tesis ihtiyaçları, destek mekanizmaları ve gençlerin spora erişimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kılıç, buluşmanın ardından yaptığı değerlendirmede gençlerin yalnızca sorunlarını dinlemediklerini, çözüm politikalarını da sahada gençlerle şekillendirdiklerini belirterek, "Gençlerin en temel sorunlarından biri barınma ve güvenceli yaşam meselesi. Biz bu sorunlara karşı somut adımlar atacağız. Gençler için kira destek fonu kuracağız. Genç Kiracı Yasası'nı çıkaracağız. Cumhuriyet yurtlarını hızla tamamlayacağız. Sosyal konut uygulamalarında önceliğimiz gençler olacak. Ayrıca Genç İstihdam Garanti Programı'nı hayata geçirerek hiçbir gencin işsizlik ve güvencesizlik karşısında yalnız bırakılmadığı bir sistemi kuracağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin spor ve gençlik politikalarını da gençlerle paylaşan Kılıç, sporcular için sağlık, sigorta, istihdam ve emeklilik haklarını kapsayan bütüncül bir yapı oluşturulacağı, sporun gençler açısından güvenceli ve sürdürülebilir bir meslek alanına dönüştürüleceği belirtildi. Antalya programı kapsamında ayrıca Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren genç sporcular, aileleri ve antrenörlerle de bir araya gelinen Kılıç, gençlerin spora olan tutkusu ve dayanışma ruhunun umut verdiği söyledi.

Gençlerle gerçekleştirilen buluşmalarda genç tarım işçileriyle de bir araya gelinerek Antalya'nın yalnızca turizmin değil, aynı zamanda Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kılıç, toplantılarda gençlerin güvencesizlik, düşük ücret, kayıt dışı çalışma, eğitime erişim sorunları, barınma problemleri ve sosyal hayattan dışlanma gibi çok boyutlu eşitsizliklerle karşı karşıya olduğu ifade etti. CHP'nin gençlik politikalarının masa başında değil, doğrudan gençlerle birlikte oluşturulduğu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen gençlik buluşmaları, çalıştaylar ve saha görüşmeleriyle politika hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

CHP'nin tarım sektöründe çalışan gençler için de politikalar gerçekleştirdiğimi, bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan "Alım Garantili Üretim Modeli" ile genç üreticilerin ürünü ekmeden önce hangi fiyattan satacağını bileceği, öngörülebilir ve planlı bir üretim sisteminin kurulacağı ifade eden Kılıç, "Biz çiftçinin devlete destek bekleyen değil, ürettiği ürünle kazanan bir sistemin parçası olmasını istiyoruz. Gençlerin üretime katılabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği, planlı ve güvenceli bir tarım modeli kuracağız" dedi.