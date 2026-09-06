CHP'li Kılıç: Balbay'ın sözlerine karşı partiyi siyasi mühendislik nesnesi yapmayacağız - Son Dakika
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CHP'li Kılıç: Balbay'ın sözlerine karşı partiyi siyasi mühendislik nesnesi yapmayacağız

CHP\'li Kılıç: Balbay\'ın sözlerine karşı partiyi siyasi mühendislik nesnesi yapmayacağız
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CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, eski İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın CHP'ye ilişkin sözlerine yanıt vererek, partiyi siyasi mühendislik projelerine teslim etmeyeceklerini söyledi. Kılıç, CHP'nin tarihsel kimliğinden koparılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, eski CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın CHP'ye ilişkin sözlerine ilişkin, "CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz. CHP'yi yıkma, parçalama ve tarihsel kimliğinden koparma hayallerini kursaklarında bırakacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, eski CHP İzmir Milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay'ın ifadelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Burada yalnızca CHP'nin geleceğine ilişkin bir yorum yapılmıyor. CHP'nin kapatılması ihtimali dahi, yeni bir siyasi yolun ve yeni bir 'akıl birliğinin' başlangıç noktası olarak tarif ediliyor.

"BU AKIL BİRLİĞİ KİMLER ARASINDA KURULACAKTI?"

CHP kapatılsaydı oluşacağı söylenen bu 'akıl birliği' kimler arasında kurulacaktı? 'Yeni yol' denilen yol nereye çıkacaktı? ve o yolun sonunda CHP'ye, CHP'nin tarihsel kimliğine ve Cumhuriyet'in kurucu çizgisine ne olacaktı? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de yaşanan tartışmalar, değişim adı altında yürütülen süreç ve 38. Olağan Kurultay sonrasında ortaya çıkan tablo, bu soruları daha önemli hale getiriyor. Eğer amaç gerçekten CHP'yi güçlendirmek olsaydı, tartışmanın merkezinde CHP'nin kurumsal hafızasını, örgüt yapısını, kadrolarını ve tarihsel çizgisini aşındıran bir anlayış neden yer aldı? Eğer mesele yalnızca yenilenmek olsaydı, neden CHP'nin kimliği, kökleri ve tarihsel misyonu tartışmanın konusu haline getirildi? ve en önemlisi; CHP'nin zayıflaması, etkisizleşmesi veya bambaşka bir siyasi hatta sürüklenmesi kimlerin işine yarayacaktı?

"DEĞİŞİM BAŞKA ŞEYDİR, TASFİYE BAŞKA ŞEYDİR"

Bizim itirazımız tam da buradadır. CHP'de değişim başka şeydir, CHP'nin tasfiyesi başka şeydir. Eksikleri gidermek başka şeydir, partiyi köklerinden koparmak başka şeydir. Partiyi büyütmek başka şeydir, onu bambaşka bir siyasi hatta sürüklemek başka şeydir. Biz değişime karşı değiliz. Ama 'değişim' kavramının CHP'nin kimliğini, hafızasını ve tarihsel sorumluluğunu ortadan kaldırmanın aracı haline getirilmesine karşıyız."

"CHP SIRADAN BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR"

CHP'nin tarihsel kimliğine ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki yerine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"CHP sıradan bir siyasi parti değildir. CHP, Cumhuriyet'in kuruluş iradesinin siyasal alandaki taşıyıcısıdır. Milli Mücadele'nin, bağımsızlık düşüncesinin, halk egemenliğinin ve laik Cumhuriyet idealinin tarihsel mirasını taşımaktadır. Bu partinin tarihi, kişilerin kariyer hesaplarından da dönemsel siyasi projelerden de büyüktür. CHP'yi kendi siyasi hesabına göre yeniden biçimlendirmek isteyen herkes şunu bilmelidir: Karşısında yalnızca bir parti yönetimi yoktur. Karşısında yüz yılı aşan bir Cumhuriyet geleneği, mücadele birikimi ve milyonlar vardır. CHP birkaç kişinin kapalı kapılar ardında vereceği kararla yön değiştirecek bir tabela partisi değildir.

"CHP'Yİ SİYASİ MÜHENDİSLİK PROJELERİNİN NESNESİ HALİNE GETİRMEYECEĞİZ"

CHP'yi siyasi mühendislik projelerinin nesnesi haline getirmeyeceğiz. CHP'yi kişisel ikbal hesaplarına, makam mücadelelerine veya günübirlik siyasi projelere teslim etmeyeceğiz. CHP'nin zayıflatılmasını, parçalanmasını, etkisizleştirilmesini veya tarihsel çizgisinden koparılmasını hedefleyen hiçbir senaryonun figüranı olmayacağız. Bu parti değişebilir. Yenilenebilir. Kendisini eleştirebilir. Ama Cumhuriyet'ten, bağımsızlıktan, halk egemenliğinden, laiklikten ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu iradesinden vazgeçemez.

"CHP'Yİ YIKMA HAYALLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ"

Bizim çizgimiz nettir: CHP'de değişime değil, tasfiyeye karşıyız. CHP'yi başkalarının siyasi laboratuvarı haline getirmeyeceğiz. 'Yeni yol' denilerek önümüze konulan hiçbir yolun CHP'nin sonuna çıkmasına izin vermeyeceğiz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, kim hangi kapalı kapılar ardında yan yana gelirse gelsin, kim hangi ittifakı kurarsa kursun, kim hangi 'değişim' ambalajıyla hangi projeyi önümüze getirirse getirsin; CHP'yi teslim etmeyeceğiz. CHP'yi yıkma, parçalama ve tarihsel kimliğinden koparma hayallerini kursaklarında bırakacağız. Çünkü CHP sahipsiz değildir. Biz buradayız. CHP burada. Cumhuriyet burada. ve bu mücadele bitmedi."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sevda Erdan Kılıç, Mustafa Balbay, Milletvekili, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kılıç: Balbay'ın sözlerine karşı partiyi siyasi mühendislik nesnesi yapmayacağız - Son Dakika

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