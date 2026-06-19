CHP'li Kılıç'tan Partiye Dair Açıklama

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, " Cumhuriyet Halk Partisi, makamların, unvanların ve kişisel hesapların ötesinde; yüz yılı aşan bir mücadele geleneğinin adıdır. Bu çatı altında kalmak kolay günlerin değil, zor zamanların da sorumluluğunu taşımayı gerektirir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, partisindeki son tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, makamların, unvanların ve kişisel hesapların ötesinde; yüz yılı aşan bir mücadele geleneğinin adıdır. Bu çatı altında kalmak kolay günlerin değil, zor zamanların da sorumluluğunu taşımayı gerektirir. Tarih boyunca CHP büyürken de küçülürken de, iktidardayken de muhalefetteyken de ilk rüzgarda savrulanlar oldu. Ancak partiyi bugünlere taşıyanlar; şartlara göre yön değiştirenler değil, bedel ödemeyi göze alanlardı. CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da…"