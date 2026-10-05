CHP\'li Kış, Mersin\'de adliyeye sevk edilen 59 kişinin serbest bırakılmasını istedi

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(MERSİN) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişinin adliyeye sevk edilmesinin ardından, "Başkanlarımız kendilerine olan güvenlerinden dolayı dimdik duruyorlar. Çünkü Mersin halkı başkanlarımıza güveniyor. En büyük beklentimiz, belediye başkanlarımızın derhal serbest bırakılmasıdır" dedi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Elbette hiçbir belediyemiz adliyeye bilgi vermekten ya da sorgulanmaktan kaçınmıyor. Bu insanlar madem bugün mahkemeye çıkarılacaklardı, bugün ifadeye çağrılabilirlerdi. Birbirinden değerli, çok kıymetli başkanlarımızın tam 4 gündür nezarethanede tutulması, sorgulamalarının yapılması ve ardından sabaha karşı 4.30'da buraya getirilip hangi saatte yapılacağı belli olmayan bir mahkeme sürecine tabi tutulmaları, her şeyden önce eşitlik ilkesine aykırıdır. Baktığınız zaman; sorgulamaya çağrılan kişi AKP'liyse sabah normal mesai saatinde gidip adliyede ifadesini veriyor, elini kolunu sallayarak oradan çıkıyor. Nedense özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde böyle bir itibar suikastı yapılıyor. Dolayısıyla biz adaletin herkese eşit işlemesinden yanayız.

"BİZ BAŞKANLARIMIZDAN EMİNİZ"

İnsanların 4 gün boyunca burada tutulması hiçbir vicdana, adil yargılamaya ve hukuk devletine yakışmayacak bir durumdur. Biz başkanlarımızdan eminiz. yüzde 62 ile 2 milyon Mersinlinin oyunu almış Vahap Başkanımız var; her şey ortada. Bu kenti bir Avrupa kentine dönüştürmüş vaziyette. Bu memnuniyet var ki ikinci kez yüzde 62 gibi önemli bir çoğunluğun oyunu alarak, vatandaşın iradesiyle seçilmiş bir insandır. Dolayısıyla bu iradeye sekte vurmak, hiçbir hukuk devletinde kabul edilebilir bir şey değildir. Her belediye başkanımızın gelip burada sorgulaması yapılabilir; eğer suçlularsa elbette cezasını çeksinler, kimse 'cezasızlık olsun' demiyor. Ancak bu şekilde bir yargılama yöntemi doğru değildir. Bakın, bu kadar insanın, ailelerin perişan edilmesi doğru değil.

Biz belediye başkanlarımızın yanındayız. Adli süreci 4 gündür takip ediyorum, bugün de mahkemeyi sonuna kadar takip edeceğiz. Hukukun üstünlüğüne ve adaletli hakimlerimize inanmak istiyorum; adaletin mutlaka yerini bulacağına inanıyorum. Umuyorum ki bu adaletli davranacak hakimlerimizin sayesinde bugün belediye başkanlarımız özgürlüğüne kavuşacak."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise ülkenin hukuk politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Şu anda Mersin'de, adliyenin önünde tüm Mersin tek yürek olmuş durumda. 1 Ekim sabahı Mersin, aslında bir şafak operasyonuyla demokrasinin karanlığına uyandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, iki ilçe belediye başkanımız ve bürokratlarımız; davet edildiklerinde gidip ifade verebilecek durumdayken sanki suçüstü yakalanmış gibi bir muameleye maruz kaldılar. Oysa normal hukuk düzeninde ancak suçüstü bir durumda belediye başkanlarını bu şekilde alıp götürebilirsiniz. Bir yolsuzluk, bir hukuksuzluk, bir iddia ya da suçlama varsa çağrıldıklarında gidip ifadesini verebilecek durumda olan belediye başkanlarımız şu an gözaltında. Mersin'in tüm sokakları, Mersin'in iradesiyle başkanlarına sahip çıkmak için sadece adliye önünde değil, tüm Mersin'de tek ses olmuş durumdadır.

"4 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRECİ BİLE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN HAK ETMEDİĞİ BİR SÜREÇTİR"

Bugün bu süreci yakından takip ediyoruz. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından bugün savcılık ifadeleri alınıyor. Baktığınızda bu 4 günlük gözaltı süreci bile belediye başkanlarımızın hak etmediği bir süreçtir. Umuyor ve arzu ediyoruz ki belediye başkanlarımız bugün hukukun üstünlüğünün tecelli ettiği bir dava sonucuyla karşı karşıya kalacak ve serbest bırakılacaklar. Tek temennimiz bu yöndedir. İşte o zaman belki 'Evet, bu ülkede adalet var ve doğruyu araştırmak için hukukun üstünlüğü gösteriliyor' diyebiliriz.

İfade alma süreçleriyle ve bu süreci uzatarak başkanlarımıza sıkıntı yaşatıp baskı kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ancak aldığımız bilgi dahilinde, başkanlarımız kendilerine olan güvenlerinden dolayı dimdik duruyorlar. Çünkü Mersin halkı başkanlarımıza güveniyor. En büyük beklentimiz, belediye başkanlarımızın derhal serbest bırakılmasıdır."