CHP'li Kış'tan Eğitim Yardımına Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Kış'tan Eğitim Yardımına Eleştiri

Gülcan Kış, şartlı eğitim yardımını yetersiz buldu, öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekti.

08.03.2025 14:18
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(ANKARA)- CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin c¸ocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan S¸artlı Egˆitim Yardımı (S¸EY) programının yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bu yardımlar bir tost parasına denk geliyor. O¨gˆrenciler bir tost ic¸in egˆitim hayatlarından vazgec¸mek zorunda mı kalacak" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, dar gelirli ailelerin c¸ocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan S¸artlı Egˆitim Yardımı (S¸EY) programının öğrenciler için yetersiz olduğunu kaydetti. Kış, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tu¨rkiye'de egˆitim alanında yas¸anan kriz, her gec¸en gu¨n daha da derinles¸iyor. Dar gelirli ailelerin c¸ocuklarına destek olmak amacıyla uygulanan S¸artlı Egˆitim Yardımı (S¸EY) programı, gu¨nu¨mu¨z ekonomik s¸artlarında bir o¨gˆrencinin temel ihtiyac¸larını kars¸ılamaktan c¸ok uzak. Bu yardımlar bir tost parasına denk geliyor. O¨gˆrenciler bir tost ic¸in egˆitim hayatlarından vazgec¸mek zorunda mı kalacak?  I·lko¨gˆretim o¨gˆrencileri ic¸in: Erkek o¨gˆrenciye 90 TL, kız o¨gˆrenciye 100 TL. Ortao¨gˆretim o¨gˆrencileri ic¸in: Erkek o¨gˆrenciye 130 TL, kız o¨gˆrenciye 150 TL. Ancak bu¨yu¨ks¸ehirlerde bir tostun fiyatı 150 TL'yi bulmus¸ durumda. Ortao¨gˆretim o¨gˆrencisine verilen 150 TL'lik aylık destek, yalnızca bir tost parası ediyor.Bu c¸ocuklar, beslenemeden nasıl derslerine odaklanacak? Egˆitim sisteminin gelecegˆi, bir tost parasına indirgenmis¸ durumda.

"Çocuklarımız sadece egˆitim ile degˆil, artık ac¸lıkla da sınanıyor"

2023 yılında egˆitim yardımı alan o¨gˆrenci sayısı: 1 milyon 966 bin 429,2023 yılında toplam yapılan yardım: 1,49 Milyar TL. 2024 yılında egˆitim yardımı alan o¨gˆrenci sayısı: 1 milyon 774 bin 442, 2024 yılında toplam yapılan yardım: 1,31 Milyar TL. Bakın, destek verilen o¨gˆrenci sayısı azalıyor, toplam bu¨tc¸e du¨s¸u¨yor ama o¨gˆrencilere verilen yardım miktarı aynı kalıyor. Oysa enflasyon uc¸tu gitti. 2023 yılında 100 TL'ye alınabilen bir s¸ey, bugu¨n 150 TL'ye alınamıyor bile. Ancak hu¨ku¨met, egˆitimi go¨rmezden gelmeye devam ediyor.  Tasarruf denince o¨gˆrencinin yemegˆi, egˆitimi, gelecegˆi akla geliyor ama sarayların ıs¸ıkları hic¸ so¨nmu¨yor! Bakanlıgˆın bu¨tc¸esi du¨s¸erken, o¨gˆrencinin karnı ac¸ kalırken, devletin lu¨ks harcamalarında hic¸bir azalma yok. C¸ocuklara 'Ac¸ karna ders c¸alıs¸ın' diyenler, kendileri her gu¨n bes¸ yıldızlı sofralarda oturuyor!" ifadelerini kullandı. Egˆer bu bu¨tc¸eyle egˆitimi kalkındıracaklarını du¨s¸u¨nu¨yorlarsa, do¨nu¨p bir kez daha du¨s¸u¨nsu¨nler. C¸u¨nku¨ c¸ocuklarımız sadece egˆitim ile degˆil, artık ac¸lıkla da sınanıyor."

Gülcan Kıs¸, egˆitimdeki krizin sadece yetersiz maddi destekle sınırlı olmadıgˆını, o¨gˆrencilerin okulu terk etmek zorunda kaldıgˆını belirterek, "Bakanlık verilerine go¨re son yıllarda 728 binin u¨zerinde o¨gˆrenci u¨niversite egˆitimini yarıda bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-24 örgün eğitim istatistiklerini baz alan araştırmalara göre, okul dışında kalan çocuk sayısı yaklaşık 612 bine yükseldi.  Bu rakam, birc¸ok ilin toplam nu¨fusundan fazla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kış'tan Eğitim Yardımına Eleştiri - Son Dakika

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