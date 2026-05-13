CHP'li Konuralp: İftira testilerini kafalarınızla kıracağız

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borçlar taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmelerine devam edilmeden önce partilerin grup önerileri görüşüldü.

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi amacıyla genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığı'na önerge verdi. CHP Grubu adına önergeye ilişkin CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp söz aldı. Konuralp, şöyle konuştu:

"Üyesi olduğum Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak onlarca toplantı yaptık, yüzden fazla uzman kişiyi dinledik. Geldiğimiz nokta itibarıyla umarım nitelendirilmesiyle, uzmanların nitelendirilmesiyle negatif barış olarak nitelendirilen bu geldiğimiz nokta, en kısa sürede atılacak doğru ve anlamlı adımlarla beraber pozitif barışa döner ve bu pozitif barışın kalıcılığı sağlanır. Bunu neden söylüyorum Uzmanların sıklıkla vurguladığı üzere eğer negatif barışla çok fazla oyalanırsa bu sadece bir çatışmazlık durumu olur ve yeniden çatışmalı döneme evrilebilecek bir potansiyeli içinde barındırır. Bu noktada, öncelikle siyasi iktidarın bu konuda gerekli adımları ivedilikle atması gerekiyor ve raporun oy birliğiyle kabul ettiğimiz, içeriklerine bağlı olarak 6'ncı ve 7'nci bölümlerin, özellikle bu bölümlerdeki yasa gerektirmeyen, 7'nci bölümdeki özel bir yasa gerektirmeyenleri de kapsayacak şekilde gerekli adımların, yasal düzenlemelerin atılması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bütün bu aradan geçen süre içerisinde en azından 'Şu oldu.' demek bizim için çok sevindirici; Anadolu'nun hiçbir yoksul köyüne şehit cenazesi gitmedi, gençlerimizi toprağa vermiyoruz. Bu bile bu sürecin ne kadar kıymetli olduğunu ve hep beraber bu süreci nasıl bir nevi pamuklara saracak şekilde korumamız gerektiğini bizim önümüze koyuyor."

""BU ÜLKENİN GENÇLERİ KORKMADAN YAŞAYACAĞI BİR TÜRKİYE'Yİ HAK EDİYOR"

Dolayısıyla biz CHP olarak içinden geçtiğimiz olağanüstü baskılara ve zulme rağmen tam da bu hassasiyetle, en azından gençlerimizin yaklaşık bir, bir buçuk yıldır ölmüyor oluşlarının da getirdiği anlamlı bir sonuç olarak bu sürece büyük bir hassasiyetle eğiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Orta Doğu bir nevi barışamamanın da tarihi, çeşitli platformlarda dile getirmiştim. Orta Doğu bu bağlamda barış olarak geçen dönemin son derece kısa olduğu bir dönem, savaşmak üzerinden kurgulanmış neredeyse bir tarihi içinde barındırıyor. Bu noktada, barışamamanın, kardeşleşememenin tarihi ve biz tam da bu noktada, bölge ülkelerine de örnek olacak şekilde bir barışı, bir kardeşliği yeniden inşa etmenin çabası içerisindeyiz. Burada kardeşlik vurgumu da bir hiyerarşi olarak adlandırmayın lütfen, bence ve partimce de Türk-Kürt ilişkisi kardeşlik hiyerarşisi içerisine sıkıştırılabilecek bir ilişki biçimi değildir. Türk ve Kürt'ün ve güzel ülkemizin tüm yurttaşlarının birbirleriyle ilişkisi hakkaniyetli, adaletli, vicdanlı ve eşitlikçi bir ilişki olmalıdır. Bu bağlamda, biz de tam da bu perspektifte bakıyoruz. Dolayısıyla her birimizin ilişkisi birbirimizin yarasını sarmanın da ilişkisidir ve bunun için de bu geldiğimiz noktada ısrarlılıkla AK Parti ve mevcut siyasi iktidar neden geri duruyor olursa olsun biz yine de barış konusundaki kararlılığımızı büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışıyoruz çünkü bu ülkenin bütün çocukları Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi gençleri, kadınları, Kürt'ü, Türk'ü, tüm yurttaşlarımız korkmadan yaşayacağı, umutla büyüyeceği bir Türkiye'yi hak ediyor.

"KİM NASIL ANLARSA ANLASIN"

Son olarak bu gündemdeki bazı tartışmalarla ilgili de bir değerlendirmede bulunmak istiyorum, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Su testisi su yolunda kırılır misali ellerinde testileri iftiralarıyla, yalanlarıyla, ahlaksızlıklarıyla dolduranlara da bir sözüm var: Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Ama şunu da bilsinler, tehditse tehdit, uyarıysa uyarı, ellerinizdeki testileri kafalarınızla birlikte kıracağız. Kim nasıl anlarsa anlasın. Bu iftiralara pabuç bırakmayacağız."