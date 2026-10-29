CHP\'li kurmaylar 2027 kurultayı için Kılıçdaroğlu\'nun tek aday olmasını istiyor

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP'de 2027 ilkbaharında yapılması planlanan kurultay için çalışmalar sürerken, CHP'li kurmaylar en az bir dönem daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesi gerektiği görüşünde olduklarını belirterek, "Önce Kemal Bey'in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım. Bunun için yalnızca Kemal Bey'in aday olduğu, tek adaylı bir kurultay olmalı" dedi. Öte yandan Genel Merkez'de mutlak butlan kararı için gözlerin çevrildiği Yargıtay'dan kararın yakında çıkacağı beklentisi hakim.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2027 ilkbaharında yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay için üye listelerinin askıya çıkarılmasının 15 gün ertelenmesine ilişkin şunları söyledi:

"14 Şubat tarihinde biz il ve ilçe kongrelerimizi tamamlayıp, Parti Meclisini toplayarak bir kurultay tarihi belirleyeceğiz. Böyle bir takvimimiz var bizim. Ancak bildiğiniz üzere bizim bu kurultay ve kongre süreçlerine ilişkin bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararının geri çekilmesi süreci de yaşadık geçmişte. Bir hukuki tartışmaya yer vermemek üzere sadece başlangıç tarihini 15 gün sarkıtmış olduk. Biz bu 15 gün içerisinde mahkemenin karar vereceğini değerlendiriyoruz. İl kongreleri ve ilçe kongreleri ile ilgili ilan ettiğimiz takvimde bir değişiklik yok. Sadece süreci daraltmış olduk"

"YARGITAY'IN KARARI ONAMAK DIŞINDA YAPACAĞI BİR ŞEY YOK"

CHP'li kurmaylar 15 günlük bu sarkmanın asıl takvimi etkilemeyeceğini, hazırlıkların 2027 ilkbaharında kurultay yapacak gibi sürdüğünü belirtirken, Yargıtay'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararına ilişkin incelemesini yakında tamamlamayacağı görüşünde.

Yargıtay'ın hukuki olarak kararı onamak dışında seçeneği kalmadığını söyleyen CHP'li hukukçu kurmaylar buna da temyiz başvurularının geri çekilmesini gerekçe gösteriyor. CHP'nin ve temyiz başvurusu yapan delegelerin başvurularını çektiğini hatırlatan hukukçu kurmaylar, "Ortada temyiz başvurusu kalmadı o yüzden Yargıtay'ın kararı onamak dışında yapacağı hukuki bir şey kalmadı. Yargıtay'ın yakın zamanda karar vermesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YENİ PARTİ'YE AİHM ELEŞTİRİSİ: "GÜLÜP GEÇESİMİZ GELİYOR"

YENİ Parti'nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs tarihli kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıma kararını da değerlendiren hukukçu kurmaylar, "Gülüp geçesimiz geliyor. Arkadaşlar davanın tarafı değiller, tarafı olmadıkları bir kararı nasıl AİHM'e taşıyacaklar. Öte yandan iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM'e başvurmanın şartları, ivedi başvuru usulü bellidir. AİHM, Anayasa Mahkemesi yolunu tüketmeden gelecek böylesi bir başvuruyu usulen reddeder. Buna ilişkin AİHM'in aldığı geçmiş kararlar da var" ifadelerini kullandı.

"TEK ADAY KILIÇDAROĞLU OLMALI"

CHP'de kurultay atmosferine girilmesiyle birlikte Genel Başkanlık tartışmaları da hızlanmaya başladı. Aday adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı olurken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda genel başkan adayı olacağını açıkladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından tekrar aday gösterileceğine kesin gözüyle bakan kurmaylar, mevcut şartlarda Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olması gerektiğini belirtiyor. Partinin daha fazla yıpratılmaması için Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğu bir kurultay yapılması gerektiğini söyleyen kurmaylar, "Önce Kemal Bey'in sırtındaki hançeri çıkarmak lazım. Bunun için yalnızca Kemal Bey'in aday olduğu, tek adaylı bir kurultay olmalı" dedi.