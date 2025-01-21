CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'in İfadesi Alınıyor - Son Dakika
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CHP'li Meclis Üyesi Mertcan Üreten'in İfadesi Alınıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltına aldığı CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten'in ifadesinin bugün alınacağı açıklandı. CHP yöneticileri, Üreten'in gözaltında olmadığını belirtti.

21.01.2025 12:59  Güncelleme: 14:04
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(MANİSA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladığı CHP Yunusemre Belediye Meclis üyesi Mertcan Üreten'in bugün ifadesinin alınacağı belirtildi. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Üreten'in gözaltında olmadığını, talimatla saat 13.00'te ifadesinin alınacağını bildirdi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma ve gözaltılar devam ediyor.

Son olarak, İmamoğlu'nun Akın Gürlek ile ilgili sözlerini paylaşan Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten hakkında da gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

"Gözaltı durumu yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Mertcan Üreten'in gözaltına alındığı ifade edilmişti. Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Üreten'in gözaltında olmadığını belirterek, "Şu anda emniyetteyiz. Arkadaşımız ifade vermek üzere çağrıldı. Öğleden sonra 13.00 gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeden ifadesi alınacak. Twitterda yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadesi alınıyor. Bir gözaltı durumu yok. İfadeye kendimiz geldik" ifadesini kullandı. Arslan, şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi de sizlere yedirtmeyeceğiz"

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a ve öncesinde Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e yapılan kayyum atamaları, gözaltılar, görevden almalar, ifadeye çağırmalar… Bunların hepsi hükümetin izlediği bir yıldırma politikasıdır. Son süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma, hep yıldırma politikasıdır. Bugün bu olay, ilçemizin ve partimizin Yunusemre Belediye Meclis Üyesi olan Mertcan Üreten'in başına gelmiştir. CHP kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Bu parti yedi düvelden korkmayanlarla birlikte savaş meydanlarında kurulmuştur. Hiçbir baskı ve sindirme politikası bizi yıldıramaz. Bizler, İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlayan, Atatürk'ün cumhuriyeti kendilerine emanet ettiği gençleriz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İl Başkanımız İlksen Özalper'in talimatlarıyla sürecin takipçiyiz. Hiç kimseyi de sizlere yedirtmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunusemre, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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