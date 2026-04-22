Mustafa Adıgüzel: "Tuncay Sonel'in Ordu'da Görev Yaptığı Dönem de Titizlikle İncelenmeli"

(ORDU) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Ordu'da görev yaptığı döneme ilişkin de çeşitli iddiaların bulunduğunu belirterek, "Gülistan Doku soruşturması belli bir aşamaya geldi. Artık yavaş yavaş Ordu'da görev yaptığı süre içerisinde, görev yaptığı her alanda çok sayıda yasalara aykırı ve genel ahlaki kurallara aykırı birçok uygulama olduğu konusunda iddialar var. Bu iddiaların aynı Gülistan Doku konusundaki hassasiyetle Ordu açısından da incelenmesini talep ediyoruz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Ordu'da görev yaptığı dönemine ilişkin de iddialar bulunduğunu ve araştırılması gerektiğini ifade etti. Adıgüzel, Gülistan Doku soruşturmasının geldiği aşamaya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku cinayeti ile ilgili şu ana kadar resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve kamuoyuna yansıyan bilgilerden, bu işin birçok kamu görevlisini de içine alan organize bir cinayet olduğu görülüyor. Tabii ki yargı kesinleşmeden kesin bir şey demek mümkün değil ancak bir kayıp kız vakası olmadığı, birçok kişinin zavallı genç kızın hayatına kastettiği ile ilgili ciddi emareler var. Tabii bu konuda zamanın Tunceli Valisi olup daha sonradan Ordu ilimize vali olarak gelmiş olan Tuncay Sonel'in de bu konuyla ilgili soruşturmada kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması olaya farklı bir boyut getirdi. Ordu'da valilik yaptığı sürede de çok sayıda tartışmaya konu oldu. Bizim de incelediğimiz konular var. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili çalışmalara gölge yaratmamak, dikkati dağıtmamak, hem emniyet hem adli birimlerimizin o konuya konsantre olarak çalışması için şu ana kadar konuşmadık. Ordu'da valilik yaptığı döneme ilişkin belediye başkanları, bürokrasi, iş dünyası, vatandaşlar, siyaset, birçok alandan yoğun şikayetler gelmişti. Fakat eski vali olmasından da hareketle bunlar çok dillendirilmiyordu. Şimdi gelinen noktada özellikle de yargının ve emniyetin kararlı tavrından dolayı bu şikayetler Ordu'da da daha fazla dile getirilmeye başlandı."

"Ordu açısından da incelenmesini talep ediyoruz"

Bölgemizdeki derelerden kanuna aykırı bir şekilde bazı özel firmalara bedelsiz çakıl temin edilmesi ile ilgili daha önceden verdiğim bir önerge var. O dönemki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu konunun kesinlikle yasak olduğu ve yaptırıma tabi olduğunu ifade ettiği evrak elimizde. Ben Tuncay Sonel'e bu evrakı ilettim. O da 'tamam gereğini yaparız' demişti. Gereğini şöyle yapmıştı; o günkü çakıl alınan yeri kapatıp birkaç kilometre yukarıdan aynı işin devam etmesini sağlamıştı. Ordu'yla ilgili bir diğer çok önemli konu çok sayıda silah ruhsatının bu dönemde verilmesi. Hatta il dışından insanların adreslerini taşıyarak Ordu'ya gelip Tuncay Sonel'den silah ruhsatı alıp daha sonra adreslerini tekrar eski adreslerine taşıdıklarıyla ilgili ciddi iddialar var. Bu konuda da bir soru önergesi verdim. Tuncay Sonel'den önceki ve sonraki dönemlerle, Tuncay Sonel döneminin silah ruhsatı sayısı ve usulüne uygun olup olmadığının araştırılmasını istedim.

Sadece silah ruhsatı ve derelerden çakıl meselesi değil, kamuoyunun bildiği başka konular var. Gülistan Doku soruşturması belli bir aşamaya geldi. Artık yavaş yavaş Ordu'da görev yaptığı süre içerisinde, görev yaptığı her alanda çok sayıda yasalara aykırı ve genel ahlaki kurallara aykırı birçok uygulama olduğu konusunda iddialar var. Bu iddiaların aynı Gülistan Doku konusundaki hassasiyetle Ordu açısından da incelenmesini talep ediyoruz."