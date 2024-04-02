CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP'nin 51 yıl sonra kazandığı Elbistan belediyesinde usulsüzlüklere dikkat çekerek, "Bakacağız, Elbistan'ın ne kadar borcu var? Parası mı var borcu mu var? Kulağımıza gelenler vahim" dedi.
EÖztunç, şunları kaydetti:
"Elbistan'ı 1500 oy oranı farkı ile aldık. Kolay değildir 51 yıl sonra Elbistan'ı kazanmak. Ekinözü'nde tarihimizde ilk kez belediyeyi aldık 206 oy farkı ile aldık. Bu seçimde tüm Türkiye'de yarışın bu kadar heyecanlı geçtiği başka yer yoktur. MHP ile yarıştık. Sonuçta 206 oy ile Harun Vicdan kazandı. Yıllardır Ekinözü'nde vatandaşa hizmet eden düğünde cenazesinde bulunan bir arkadaşımız o da başarılı olacaktır.
Pazarcık iki dönem AK Partideydi. Bu dönem orayı da 2 bin oy farkı ile kazandık. Nurhak bizdeydi, bizde olmaya devam ediyor ama Nurhak'ı da geçmişte biz 500-600 oy ile kazanırdık. Bu seçimde 2 bin fark attık. Diğer partilerin toplamı kadar fazla oy almışız Nurhak'ta.
Kahramanmaraş'ta AK Parti kaybetti. 11 ilçesin 4'ü CHP'de, 3'ü AKP'de 3'ü YRP'de 1'de İYİ Parti'de. Kahramanmaraş halkı kibire son verdi. Çok kibirlisniz çok şımardınız dedi. sizi biz çıkarttık biz indiririz dedi"
Seçimlerin ertesi günü belediyenin Elbistan'da çöp bile toplamadığını belirten Öztunç, "Biz daha mazbatayı bile almadık kardeşim ayıp değil mi, sorumluluk siz de şu anda" ifadelerini kullandı.
Belediye başkanlarının mazbatalarını yarın alacaklarını söyleyen Öztunç, belediyelerde yaşanan usulsüzlüklere de dikkati çekerek, "Kapalı kutu. Bakacağız, Elbistan'ın ne kadar borcu var? Parası mı var borcu mu var? Kulağımıza gelenler vahim. Kahramanmaraş'ta borcu olmayan ve kasasında para olan tek belediye Nurhak. 10 bin nüfuslu Nurhak'ta kasasında 15 milyon para var" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Belediyesinde Usulsüzlüklere Dikkat Çekti - Son Dakika
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Tütenli köyü mevkisinde, Veysel D. (60) idaresindeki 29 M 0339 plakalı minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili soruya sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın yerine Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?