CHP'li Milletvekili Alp'ten İçişleri Bakanı'na Sert Eleştiriler

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(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta mülkiyeti belediyeye ait ve değeri 100 milyon TL olan Aynalı Köşk'ün icra yoluyla değerinin yüzde 1'ine satıldığını iddia etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye başkanı hakkında soruşturma izni vermediğini belirten Alp, "İçişleri Bakanı yolsuzlukla ve hırsızlıkla itham edilen belediye başkanını korumuştur. İçişleri Bakanı seni uyarıyoruz, sen hırsızı ve yolsuzu kolladın ve bizim güvenimizi kaybettin" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Kars'ın sorunları konusunda gündem dışı söz alan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın CHP'li ve DEM Partili belediyelere kayyum atadığını, AK Partili belediyelerdeki "hırsızlık" ve "yolsuzluk" iddiasına ise sessiz kaldığını ileri sürdü. Alp, mülkiyeti Kars Belediyesi'ne ait Aynalı Köşk'ün fotoğrafını göstererek, şunları kaydetti:

"Bu resmi ben geçen sene size göstermiştim; bu, mülkiyeti Kars Belediyesi'ne ait 'Aynalı Köşk' olarak bilinen tarihi bir binadır, bugünkü değeri 100 milyon liranın üzerindedir. Bu mülkü, Kars'ın önceki belediye başkanı, olmayan bir borçtan kaynaklanan bir temlik üzerine 1 milyon 600 bin liraya icra vasıtasıyla sattırmıştır, 100 milyon liralık mülkü 1 milyon 600 bin liraya. İcra devam ederken bu borcu ödemek aklına gelmemiştir, 300 katı bütçesi varken 1 milyon 600 bin liralık borcu ödeyip bu mülkü icradan kurtarmamıştır. Bu mülk tescilli bir kültür varlığı olmasına rağmen, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan yazıyı almadığı için icrayı durdurmamıştır. Dikkat edin, borca itiraz dahi etmemiştir, sadece 1 milyon 630 bin lira üzerinden yapılan takipte 30 bin liralık faize itiraz etmiş, 1 milyon 600 bin liralık borcu kesinleştirmiştir ve bu mülk değerinin yüzde 1'ine satıldı.

Ben geçen sene bunu dile getirdim, peşini bırakmadım, Kars'a gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum ve bu belediye başkanının yargılanmasını talep ettim. Belediye başkanının yargılanabilmesi için İçişleri Bakanı'nın izin vermesi lazım, savcılık bütün delilleri de ibraz ederek İçişleri Bakanı'ndan bu belediye başkanı hakkında soruşturma izni istedi ve bizim belediyelerimize, muhalefetin belediyelerine soruşturma iznini dahi beklemeden kayyum atayan İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlikaya geçen hafta bu kararı verdi; soruşturma izni verilmemesine dair karar. İçişleri Bakanı yolsuzlukla ve hırsızlıkla itham edilen belediye başkanını korumuştur. İşte delil, kendi kararı. Sakın yanlış anlamayın, bu belediye başkanını Sayın Devlet Bahçeli yolsuzluk yaptığı iddiasıyla kendi partisinden istifaya zorlamıştı zamanında; ya Devlet Bahçeli doğru söyledi o gün, ya İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı seni uyarıyoruz, sen hırsızı ve yolsuzu kolladın ve bizim güvenimizi kaybettin."

CHP'li Alp, Kars'ta temeli seçimlerden önce atılan 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatının da devam etmediğini belirtti.