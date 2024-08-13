CHP'li Milletvekili Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecini sordu - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecini sordu

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecini TBMM gündemine taşıdı. Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na projenin ihale şartlarını ve yüklenici firmaya sağlanan teşvik ve garantileri sordu.

13.08.2024 16:53  Güncelleme: 17:25
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecini TBMM gündemine taşıdı. Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Çukurova Havalimanı'nın yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ihalesi hangi şartlar altında gerçekleştirilmiştir? Bu modelin uygulanmasında yüklenici firmaya sağlanan teşvik ve garantiler nelerdir" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kış, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Çukurova Havalimanı'nın yap-işlet-devret modeli çerçevesinde ihalesi hangi şartlar altında gerçekleştirilmiştir? Bu modelin uygulanmasında yüklenici firmaya sağlanan teşvik ve garantiler nelerdir?

Yüklenici firma, Çukurova Havalimanı projesi için devlet bankalarından kredi kullanmış mıdır? Kullanılmışsa, bu kredilerin toplam miktarı ve şartları nedir? Hangi bankalardan ne kadar kredi sağlanmıştır? Kredi döviz cinsinden ise kur sabit mi tutulmuştur?

Çukurova Havalimanı'nın inşaat süreci ve açılış tarihi planlamasına ne ölçüde uyulmuştur? Gecikmeler veya bütçe aşımı yaşanmış mıdır? Eğer yaşandıysa, bunun sebepleri nelerdir?

2019 yılından bu yana CHP'ye bağlı belediyelere devlet bankaları tarafından ne kadar kredi sağlanmıştır? Bu kredilerin toplam miktarı ve şartları nelerdir? CHP'ye bağlı belediyelere sağlanan kredilerde herhangi bir kısıtlama ya da farklı uygulamalar olmuş mudur?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili Çukurova Havalimanı projesinin ihale sürecini sordu - Son Dakika

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