CHP'li Milletvekili Jale Nur Süllü, Sivrihisar Belediye Başkanı'na mazbata verilmemesine tepki gösterdi

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CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Sivrihisar Belediye Başkanı seçilen Habil Dökmeci'ye mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi. Süllü, "İl Seçim Kurulu'nda itirazlar reddedilmesine karşın CHP'li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye mazbatasının verilmemesini kabul etmemiz mümkün değildir. Dökmeci'ye acilen mazbatası teslim edilmelidir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı seçilen Habil Dökmeci'ye mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi. İl Seçim Kurulu'nda itirazların reddedilmesine rağmen mazbatanın Dökmeci'ye verilmediğini belirten Süllü, şöyle konuştu:

"5 Nisan 2024 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İl Seçim Kurulu'na olan tüm itirazları kesin olarak reddedilmiştir. Seçim sonuçlarının kesinleşmiş olması sebebiyle ivedilikle Habil Dökmeci'ye mazbatasının verilmesi gerekmesine karşın mazbatası kendisine teslim edilmemektedir. Sivrihisar CHP İlçe Başkanlığı ve hukukçular tarafından yapılan birden fazla başvuruya rağmen Seçim Kurulunu toplamayan hakimin, kendisinin de ilçe dışında olduğu iddia ediliyor. Başvuru sonrasında İlçe Seçim Kurulu asil üyelerinin olmadığını ileri süren yetkililer yedek üyelerin imza atmasına izin vermemektedir.

"HUKUKTA KANUN HERKESİ BAĞLAR"

Hukukta kanun herkesi bağlar. Seçimle görevli tüm kurullar Seçim Hukuku kurallarına uymakla yükümlüdür. 298 sayılı Kanun ile 2972 sayılı Kanun, çok açık ve nettir. Bu konudaki çifte standart uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Örneğin, Hatay'da YSK'ye başvurular karara bağlanmadan AKP adayına mazbatası verilirken, İl Seçim Kurulu'nda itirazlar reddedilmesine karşın CHP'li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye mazbatasının verilmemesini kabul etmemiz mümkün değildir. Habil Dökmeci'ye acilen mazbatası teslim edilmelidir."