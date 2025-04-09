CHP'li Murat Bakan, Tutuklu Siyasi İsimleri Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan belediye başkanları ve bürokratları ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın, "Bizi ziyarete gelin ama gençleri yalnız bırakmayın" sözünün kendisini derinden etkilediğini belirten Bakan, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi için de çağrıda bulundu.

CHP'li Murat Bakan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'yi ziyaret etti.

Ziyareti sırasında aynı cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile de konuşma fırsatı bulduğunu söyleyen Bakan, "İçeride inanılmaz bir ziyaretçi trafiği var. Burası, siyasi tutukluların yoğun olduğu bir cezaevi. Aslında buradaki yargılama süreci, Sokrates'in yargılanma süreci, Dreyfus Davası ve Nazi Halk Mahkemeleri ile benzerlik gösteriyor, Türkiye'de ise Ergenekon, Balyoz ve Yassıada duruşmaları gibi, tarihe hukuksuz olarak geçecek, olmaması gereken bir yargılama süreci yaşanıyor" dedi.

Cezaevinde ziyaret ettiği siyasilerin direncinin ve motivasyonunun çok yüksek olduğunu belirten Bakan, özellikle İmamoğlu'nun inanılmaz bir cesarete, azme ve özgür bir zihne sahip olduğunu ifade etti. Murat Bakan, "Dolayısıyla kendisiyle Türkiye siyasetini, geleceği ve Cumhurbaşkanlığı kampanyasını konuşuyorsunuz" dedi. Bakan, sadece geçmiş olsun demek için gitmediklerini, aynı zamanda fikir alışverişinde bulunduklarını, onların düşüncelerinden faydalandıklarını ve kendi görüşlerini paylaştıklarını söyledi.

"Türkiye'nin en zeki ve en yaratıcı beyinleri cezaevinde"

Ziyaret sırasında, Mehmet Murat Çalık'ın, "Bizi ziyarete gelin ama gençleri de yalnız bırakmayın" sözünün kendisini etkilediğini ifade eden Bakan, şunları kaydetti:

"301 gencimizi de ziyaret ediyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Başkanlarımız da bu konuda duyarlılık gösteriyor. Ekrem Başkan ise yalnızca Türkiye'deki gelişmeleri değil, uluslararası siyaseti de yakından takip ediyor. Türkiye'nin en zeki ve en yaratıcı beyinleri cezaevinde. Buradaki kadro, ülkeyi yönetebilecek nitelikte bir kadro. Üzülerek onu görüyoruz, onun için cezaevindeler. İyi bir görüşme gerçekleştirdik. Onların moral ve motivasyonları dışarıdakilere cesaret veriyor."

"Mahir Polat'ın bir an bile cezaevinde tutulmaması gerekir"

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile bilinçli olarak görüşmek istemediğini belirten Bakan, "Çünkü sağlık problemleri sebebiyle gelip gitmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Sürekli hastaneye sevk ediliyor. Anksiyete ve klostrofobi mevcut. Bu durum, diğer sağlık problemlerinin yanı sıra mevcut rahatsızlıkları da tetikliyor. Cezaevindeki anksiyete ve klostrofobi, Mahir Polat'ın durumunu daha da zorlaştırıyor. Mahir Polat'ın bir an bile cezaevinde tutulmaması gerekir. Adli kontrol tedbiriyle devam etmesi gerekir. Aslında Buğra Gökce'nin de üç stenti var, ayrıca diyabet ve tiroid kanseri geçmişi bulunuyor" diye konuştu.