CHP'li Murat Emir: "İbb Kumpas Davasının Kadrolu Elemanları Suçüstü Yakalandı"

04.05.2026 12:27  Güncelleme: 12:49
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, gazeteci Ferhat Murat'ın, duruşma arasında hakim ve savcıların kullandığı koridoru kullandığı iddiası tutanak altına alındı. CHP'li Murat Emir, duruma tepki göstererek, "İBB kumpas davasının kadrolu elemanları suçüstü yakalandı" dedi.

İBB Davası'nda etkin pişmanlık beyanı veren Servet Yıldırım'la röportaj yaptığı belirtilen gazeteci Ferhat Murat'ın, duruşmaya ara verilince hakim ve savcıların kullandığı giriş çıkış koridorunu kullandığı iddia edildi. Söz konusu duruma ilişkin avukatlar tarafından tutanak tutuldu.

Tutanakta, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğu yargılama mahkeme heyeti tarafından ara verildikten sonra, mahkeme heyetinin giriş-çıkış yaptığı kapıdan, gazeteci olduğu iddia edilen Ferhat Murat isimli kişinin belirdiği, sanıklara ve avukatlara yönelik olarak tehditvari biçimde kafa sallayarak hareketler yaptığı, 'ne işin var' diye sorulduğunda 'ben buradayım' dediği, mahkeme heyetinin yanına gitmek isteyen avukatlara, jandarma tarafından izin verilmezken görevinin ne olduğu bilinmeyen Ferhat Murat isimli kişinin hangi imtiyazla orada olduğu sorulduğunda, jandarmanın kapıyı kapattığı ve hali hazırda Ferhat Murat isimli kişinin mahkeme heyetinin bulunduğu alanda olduğu değerlendirilmiş olup anılan kişinin TCK 217. maddesi kapsamında, anlık paylaşımlarına devam ettiği anlaşıldığından iş bu tutanak tanzim edilmiştir" denildi.

"Adliyeleri arka bahçeniz yaptığınız bu asimetrik düzen değişecek"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutanağı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Emir'in paylaşımı şu şekilde:

"İBB kumpas davasının kadrolu elemanları suçüstü yakalandı. Yalancı itirafçılarla röportajlar kurgulayan iktidara yakın medya mensubu bir isim, şimdi de İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bizzat mahkeme heyetinin kapısından çıkıp sanıklara ve avukatlara tehditler savurdu. Avukatlara etten duvar ören jandarma, bu şahsı heyetin odasında hangi imtiyazla ağırlıyor? Bu tutanak, yargının nasıl rehin alındığının, kurduğunuz o karanlık şantaj siyasetinin ve kumpaslarınızın belgesi. Adliyeleri arka bahçeniz yaptığınız bu asimetrik düzen değişecek!"

Kaynak: ANKA

