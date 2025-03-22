CHP'li Murat Emir: İmamoğlu için adil bir yargılama beklemiyoruz

HABER: Mehmet OFLAZ/ Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların adliyedeki ifade işlemlerini takip ediyor. Emir, "Şu ana kadarki sürece baktığımızda adil bir yargılama bekleme olanağımızın olmadığının biz de farkındayız. Şartlar bir tutukluluğa adım adım gidildiğini gösteriyor. Umarım yanılırız, umarım böyle bir çılgınlık yapılmaz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 91 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, Çağlayan Adliyesi'nin 7'nci katında milletvekilleri, avukatlar, hukukçuların süreci takip ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'nun sorgusuna başlandı. Sabaha kadar sürmesini bekliyoruz. Çağlayan Adliyesi'nin girişinde avukatlara yapılan orantısız müdahaleyi kınıyorum. Çünkü savunma yargının en temel dayanağıdır. Savunmanın olmadığı, yok sayıldığı, baskı altına alındığı bir yargılama olamaz.

Biz burada, bu sorgular sonunda hukuka bağlı savcı ve hakimlerin olduğunu umut etmek istiyoruz. Şu ana kadarki sürece baktığımızda adil bir yargılama bekleme olanağımızın olmadığının biz de farkındayız. Şartlar bir tutukluluğa adım adım gidildiğini gösteriyor. Umarım yanılırız, umarım böyle bir çılgınlık yapılmaz.

Dosyanın içine baktığınızda delil kırıntısı bile yok, bomboş dosya, çalışılmamış. Sorulan soruların birçoğunun Sayın İmamoğlu'nun bilmesi gerekmiyor. Müfettişler, savcılar çalışsaydı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorsalardı çok ayrıntılı bir şekilde sorsalardı, doğru dürüst cevap alabileceklerini, gecenin bir vakti 4 günlük bir gözaltı süresinde Sayın İmamoğlu'na soruyorlar ve cevaplamasını bekliyorlar. Ama yine de her şeye rağmen sayın İmamoğlu'nun bugün onca hukuksuzluktan sonra özgürlüğüne kavuşmasını, eğer yargılama devam edecekse bile tutuksuz devam etmesini ummak istiyoruz."