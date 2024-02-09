CHP'li Nazlıaka: Medeni Kanun üzerinde virgül oynatmalarına izin vermeyeceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Ailede eşitlikten, toplumda eşitlikten vazgeçmiyoruz. Medeni Kanun'u değil sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. Medeni Kanun'u yok sayan, cumhuriyet değerlerine düşman olup şeriat çağrısı yapanlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, iktidarın Medeni Kanun'da değişiklik planladığını öne sürerek, Türkiye'nin 81 ilinde 973 ilçesinde CHP Kadın Kolları olarak eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti. Türkiye'de, kadının insan hakları ve laikliğin büyük tehlike altında olduğunu söyleyen Nazlıaka, "İktidar, durmadan kadınların canları pahasına bedel ödeyerek kazandıkları haklara gözünü dikmektedir. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden, 6284 numaralı kadını şiddetten koruyan yasayı budamaya kalkan AKP'nin yeni hedefi, Medeni Kanun'dur. Gelenek haline getirdiği torba yasa uygulaması ile biz kadınların haklarını bir torbaya doldurup çöpe atabileceğini sanmaktadır. Oysaki çok yanılmaktadır. İktidar, yine algı yönetimi peşindedir. Boşanmalara erkekler açısından bakmakta ve boşanan kadınlara ödenen yoksulluk nafakasının erkekleri mağdur ettiğini iddia etmektedir" diye konuştu.
Ailede eşitlikten, toplumda eşitlikten vazgeçmediklerini ifade eden Nazlıaka, "Medeni Kanun'u değil sil baştan yazmak, üzerinde virgül oynatmalarına dahi izin vermeyeceğiz. Medeni Kanun'u yok sayan, cumhuriyet değerlerine düşman olup şeriat çağrısı yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Hem Meclis'te hem de sahada direneceğiz. Örgütlü gücümüzle ve kadın hareketiyle kenetlenerek mücadeleyi büyüteceğiz. Medeni Kanun için sil baştan diyenleri siyasetten sileceğiz" ifadelerini kullandı.
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