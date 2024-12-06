CHP'li Öztunç'tan İlaç Krizi Soruları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Öztunç'tan İlaç Krizi Soruları

Ali Öztunç, TBMM'ye verdiği önergeyle ilaç yokluğuna ve sahte ilaç satışlarına dikkat çekti.

06.12.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sağlık sektöründe yaşanan ilaç krizini TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na " Türkiye'de üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğu bulunmakta mıdır? Piyasada bulunamayan ilaç sayısı kaçtır? Bakanlık, kur artışı nedeniyle stokçuluğu engellemek amacıyla ecza depoları ve eczanelere yönelik denetim yapmakta mıdır? Yapılan denetimlerde sahte ilaç tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu ilaçlar hangileridir ve miktar olarak ne kadardır" diye sordu.

CHP Kahramanmaranş Milletvekili Ali Öztunç, piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Öztunç, soru önergesinde "Eczacılık meslek örgütleri, Türkiye'de 650'nin üzerinde ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını, artan döviz kuru ve planlama hataları nedeniyle Türkiye daha önce hiç yaşanmayan bir ilaç kriziyle karşı karşıya kalındığını dile getirmektedirler. Sahte ilaçların piyasaya sürüldüğü iddialarının sıkça gündeme geldiği bu günlerde, bulunamayan kanser, diyaliz ya da psikiyatr hastalarının kullanması gereken ilaçların Telegram uygulaması üzerinden satıldığı, normal şartlarda doktor kontrolünde kullanılması gereken, kırmızı ve yeşil reçeteli çok sayıda ilaç, açılan Telegram kanalı üzerinden satılması vatandaşlarımızın hayatını riske atmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Öztunç, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğu bulunmakta mıdır? Piyasada bulunamayan ilaç sayısı kaçtır? Bakanlık, kur artışı nedeniyle stokçuluğu engellemek amacıyla ecza depoları ve eczanelere yönelik denetim yapmakta mıdır? Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza deposu ve eczane var mıdır? Var ise stokçuluk yaptığı tespit edilen eczane veya ecza deposu sayısı ve uygulanan ceza miktarı nedir? Yapılan denetimlerde sahte ilaç tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu ilaçlar hangileridir ve miktar olarak ne kadardır? Ele geçirilen sahte ilaçlar kamuoyuna açıklanmış mıdır? Türkiye'de bulunmayan ve doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçların internet üzerinden fahiş rakamlara satılmasını engellemek adına Bakanlık olarak ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?"

Kaynak: ANKA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç'tan İlaç Krizi Soruları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:10:59. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Öztunç'tan İlaç Krizi Soruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.