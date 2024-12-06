CHP'li Öztunç'tan İlaç Krizi Soruları

Güncel

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, sağlık sektöründe yaşanan ilaç krizini TBMM gündemine taşıdı. Öztunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na " Türkiye'de üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğu bulunmakta mıdır? Piyasada bulunamayan ilaç sayısı kaçtır? Bakanlık, kur artışı nedeniyle stokçuluğu engellemek amacıyla ecza depoları ve eczanelere yönelik denetim yapmakta mıdır? Yapılan denetimlerde sahte ilaç tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu ilaçlar hangileridir ve miktar olarak ne kadardır" diye sordu.

CHP Kahramanmaranş Milletvekili Ali Öztunç, piyasada bulunmayan ilaçlar nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Öztunç, soru önergesinde "Eczacılık meslek örgütleri, Türkiye'de 650'nin üzerinde ilacın temininde ciddi sorunlar yaşandığını, artan döviz kuru ve planlama hataları nedeniyle Türkiye daha önce hiç yaşanmayan bir ilaç kriziyle karşı karşıya kalındığını dile getirmektedirler. Sahte ilaçların piyasaya sürüldüğü iddialarının sıkça gündeme geldiği bu günlerde, bulunamayan kanser, diyaliz ya da psikiyatr hastalarının kullanması gereken ilaçların Telegram uygulaması üzerinden satıldığı, normal şartlarda doktor kontrolünde kullanılması gereken, kırmızı ve yeşil reçeteli çok sayıda ilaç, açılan Telegram kanalı üzerinden satılması vatandaşlarımızın hayatını riske atmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Öztunç, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de üretim ve tedarik kaynaklı ilaç yokluğu bulunmakta mıdır? Piyasada bulunamayan ilaç sayısı kaçtır? Bakanlık, kur artışı nedeniyle stokçuluğu engellemek amacıyla ecza depoları ve eczanelere yönelik denetim yapmakta mıdır? Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edilen ecza deposu ve eczane var mıdır? Var ise stokçuluk yaptığı tespit edilen eczane veya ecza deposu sayısı ve uygulanan ceza miktarı nedir? Yapılan denetimlerde sahte ilaç tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu ilaçlar hangileridir ve miktar olarak ne kadardır? Ele geçirilen sahte ilaçlar kamuoyuna açıklanmış mıdır? Türkiye'de bulunmayan ve doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçların internet üzerinden fahiş rakamlara satılmasını engellemek adına Bakanlık olarak ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?"