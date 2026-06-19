CHP'li Öztunç'tan okul saldırılarında şehitlik ve gazilik teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Öztunç'tan okul saldırılarında şehitlik ve gazilik teklifi

19.06.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Öztunç, kanun teklifinde, saldırılarda yaşamını yitiren Ayla Öğretmen ile öğrencilere şehitlik statüsü verilmesini, yaralanan öğrencilerin ise gazi sayılmasını talep etti.

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Öztunç, kanun teklifinde, saldırılarda yaşamını yitiren Ayla Öğretmen ile öğrencilere şehitlik statüsü verilmesini, yaralanan öğrencilerin ise gazi sayılmasını talep etti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler ile yaralanan öğrencilere yönelik kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" ile okulda hayatını kaybedenlerin şehit, yaralananların ise gazi sayılması amaçlandı.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, yaşanan silahlı saldırının toplum vicdanında derin izler bıraktığı vurgulanırken, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin milletin ortak evlatları olduğu kaydedildi. Gerekçede, Bu elim olay, devletin vatandaşlarına yönelik vefa ve sahiplenme sorumluluğunun yalnızca terör saldırılarıyla sınırlı olmaması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Milletimizi derinden yaralayan ve toplum vicdanında kapanması güç izler bırakan bir faciadır. Eğitim görmek amacıyla okulda bulunan çocuklarımızın yaşamlarını yitirmesi, yalnızca ailelerini değil bütün ülkeyi yasa boğmuştur" ifadelerin yer verildi.

"AYLA ÖĞRETMEN VE ÇOCUKLARIMIZA ŞEHİTLİK STATÜSÜ VERİLMELİDİR"

Can güvenliğinin devlet sorumluluğunda olduğuna dikkati çekilen gerekçede, mağduriyetlerin karşılıksız kalmaması gerektiği ifade edildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrencilere, ailelerin yaşadığı mağduriyetin karşılıksız bırakılmaması amacıyla şehitlik statüsü verilmesi, hayatları boyunca olayın fiziksel ve psikolojik etkilerini taşıyacak öğrencilerin gazi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Teklifin kitlesel saldırılarda hayatını kaybeden tüm vatandaşları kapsayacak şekilde mülki haklar getirmeyi hedeflediği belirtilen gerekçede,  düzenlemenin amacına ilişkin şöyle denildi:

"Bu teklif, toplumsal dayanışmanın ve devlet sorumluluğunun bir gereğidir. Bu Kanun Teklifi ile toplumda derin infial yaratan kitlesel saldırılar sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza şehit unvanı, yaralılarımıza gazi unvanı verilmesi suretiyle yakınlarının belirli sosyal haklardan yararlandırılması ve devletimizin kaybettiği vatandaşlarına yönelik vefa sorumluluğunun yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile hayatını kaybeden çocuklarımızın aziz hatıralarının yaşatılması, ailelerinin devlet güvencesi altına alınması ve yaralı öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu teklif, yalnızca hukuki bir düzenleme değil; devletin vatandaşına verdiği değerin ve milletimizin ortak vicdanının acılar arasında ayrım yapmayan sosyal hukuk devleti anlayışının bir gereğidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Ali Öztunç, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç'tan okul saldırılarında şehitlik ve gazilik teklifi - Son Dakika

16 milyar TL’lik “La Casa De Samsun“ davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum 16 milyar TL'lik "La Casa De Samsun" davasında karar çıktı: Bu hikayede yanan ben oldum
İsmail Kartal’ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasını çürüten görüntüler
İsmail Kartal’ın Aziz Yıldırım’dan ilk isteği Duyanlar “Süper“ diyor İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
11:06
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
10:51
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 12:36:28. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Öztunç'tan okul saldırılarında şehitlik ve gazilik teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.