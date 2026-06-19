CHP'li Öztunç'tan okul saldırılarında şehitlik ve gazilik teklifi

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlar için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Öztunç, kanun teklifinde, saldırılarda yaşamını yitiren Ayla Öğretmen ile öğrencilere şehitlik statüsü verilmesini, yaralanan öğrencilerin ise gazi sayılmasını talep etti.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler ile yaralanan öğrencilere yönelik kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi" ile okulda hayatını kaybedenlerin şehit, yaralananların ise gazi sayılması amaçlandı.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, yaşanan silahlı saldırının toplum vicdanında derin izler bıraktığı vurgulanırken, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin milletin ortak evlatları olduğu kaydedildi. Gerekçede, Bu elim olay, devletin vatandaşlarına yönelik vefa ve sahiplenme sorumluluğunun yalnızca terör saldırılarıyla sınırlı olmaması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Milletimizi derinden yaralayan ve toplum vicdanında kapanması güç izler bırakan bir faciadır. Eğitim görmek amacıyla okulda bulunan çocuklarımızın yaşamlarını yitirmesi, yalnızca ailelerini değil bütün ülkeyi yasa boğmuştur" ifadelerin yer verildi.

"AYLA ÖĞRETMEN VE ÇOCUKLARIMIZA ŞEHİTLİK STATÜSÜ VERİLMELİDİR"

Can güvenliğinin devlet sorumluluğunda olduğuna dikkati çekilen gerekçede, mağduriyetlerin karşılıksız kalmaması gerektiği ifade edildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrencilere, ailelerin yaşadığı mağduriyetin karşılıksız bırakılmaması amacıyla şehitlik statüsü verilmesi, hayatları boyunca olayın fiziksel ve psikolojik etkilerini taşıyacak öğrencilerin gazi olarak kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Teklifin kitlesel saldırılarda hayatını kaybeden tüm vatandaşları kapsayacak şekilde mülki haklar getirmeyi hedeflediği belirtilen gerekçede, düzenlemenin amacına ilişkin şöyle denildi:

"Bu teklif, toplumsal dayanışmanın ve devlet sorumluluğunun bir gereğidir. Bu Kanun Teklifi ile toplumda derin infial yaratan kitlesel saldırılar sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza şehit unvanı, yaralılarımıza gazi unvanı verilmesi suretiyle yakınlarının belirli sosyal haklardan yararlandırılması ve devletimizin kaybettiği vatandaşlarına yönelik vefa sorumluluğunun yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu düzenleme ile hayatını kaybeden çocuklarımızın aziz hatıralarının yaşatılması, ailelerinin devlet güvencesi altına alınması ve yaralı öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu teklif, yalnızca hukuki bir düzenleme değil; devletin vatandaşına verdiği değerin ve milletimizin ortak vicdanının acılar arasında ayrım yapmayan sosyal hukuk devleti anlayışının bir gereğidir."